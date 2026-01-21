Πώς συνέβη το δυστύχημα εν μέσω της κακοκαιρίας στο Παράλιο Άστρος.

Ένα ισχυρό κύμα χτύπησε τον 53χρονο λιμενικό που έχασε τη ζωή του εν μέσω της κακοκαιρίας στο Παράλιο Άστρος.

Ο λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου, έκανε πεζή περιπολία στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους, μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος. Την ώρα που γινόταν προσπάθεια πρόσδεσης σκαφών σε σημείο του λιμανιού, ένα ισχυρό κύμα παρέσυρε τον 53χρονο, με συνέπεια να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης και ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ψαράς που ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να δέσουν τα σκάφη εν μέσω της κακοκαιρίας, περιέγραψε ότι το κύμα πέταξε στη θάλασσα μερικούς από αυτούς. «Οι υπόλοιποι βγήκαμε, ο λιμενικός δυστυχώς έχασε τις αισθήσεις του», δήλωσε στον Alpha.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτηση εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του 53χρονου. «Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους», συμπλήρωσε.

