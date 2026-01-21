Προσπαθούσε να δέσει σκάφη, εν μέσω της κακοκαιρίας.

Ένας λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος, την ώρα που βοηθούσε να δεθούν σκάφη, εν μέσω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤNews, κάποιοι άνθρωποι φέρεται να είχαν πέσει στη θάλασσα προκειμένου να δέσουν σκάφη και βάρκες. Ανάμεσά τους ήταν ο λιμενικός, που παρασύρθηκε από τα κύματα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Άστρους Κυνουρίας χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ανέφερε ενημέρωση από το Λιμενικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfued8vvplhd?integrationId=40599y14juihe6ly}