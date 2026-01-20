Aναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 3η για το 2026 κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 20340, σειρά η 7η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί στις σειρές 8η και 6η, αλλά όχι στην 7η σειρά άρα έχουμε μερικό τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.060.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 20340 στην 6η και την 8η σειρά κερδίζουν από 25.000 ευρώ ενώ από 15.000 κερδίζουν οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις σειρές εκτός από την 6η, 7η και 8η σειρά και στοιχεία Α - Ε.

Επίσης, 5.000 κερδίζει ο αριθμός 60237σε όλες τις σειρές και από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 12280, 15064, 31032, 36210, 43097, 47314, 50463, 67384 και 76153.

