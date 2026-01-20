Η συμφωνία ενισχυεί την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό, υπέγραψαν μνημόνιο πολιτιστικής συνεργασίας, παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρου Βούγια, και του αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλη Γάκη.

Το μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δράσεων του Φεστιβάλ και στην προβολή της Θεσσαλονίκης ως πόλης πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα απονέμει βραβείο του Δήμου με χρηματικό έπαθλο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην προβολή των διοργανώσεων και θα συνεργάζεται με το Φεστιβάλ στον προγραμματισμό μεγάλων εκδηλώσεων.

Από την πλευρά του, το Φεστιβάλ θα παρέχει στον Δήμο κινηματογραφικές αίθουσες για βραχυχρόνιες εκδηλώσεις, θα υποστηρίζει με οπτικοακουστικό εξοπλισμό εκδηλώσεις του Δήμου και θα προβάλλει επικοινωνιακά δράσεις γαστρονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Σημαντικά οφέλη για την πόλη και τους δημότες

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε ότι το μνημόνιο στηρίζει έναν διεθνούς κύρους θεσμό, που προβάλλει τη Θεσσαλονίκη παγκοσμίως, ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την οικονομική δραστηριότητα, προσελκύοντας δημιουργούς, επαγγελματίες και κοινό.

«Οι δημότες κερδίζουν πρόσβαση σε περισσότερες ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις και ευκαιρίες συμμετοχής», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία θα συντονίζεται με τρόπο που αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για την πόλη.

Η κα. Ζαλαντό σημείωσε ότι το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην ενίσχυση των ήδη ισχυρών δεσμών μεταξύ του Φεστιβάλ και του Δήμου Θεσσαλονίκης. «Τα φεστιβάλ συνδέονται πάντα με τις πόλεις τους, και είμαστε τυχεροί που το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με μια τόσο ζωντανή και πολυπολιτισμική πόλη», δήλωσε.