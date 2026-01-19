Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός, οι περιοχές «στο μάτι» της διαταραχής.

«Αγριεύει» για τα καλά ο καιρός τις επόμενες ώρες με σαρωτικά μποφόρ, καταιγίδες, βροχές και χιόνια να «πολιορκούν» την επικράτεια θυμίζοντας έναν χειμώνα από τα παλιά. Η ένταση και η έκταση των φαινομένων χρειάζονται προσοχή με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για επικίνδυνα φαινόμενα. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου που στην νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιο του κάνει λόγο για «κακοκαιρία πολλαπλών κινδύνων!».

Ζιακόπουλος για καιρό: Ισχυροί άνεμοι, βροχές και χιονοπτώσεις έως χαμηλά υψόμετρα - Οι περιοχές στο επίκεντρο των φαινομένων

Βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες, στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Α-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Ν. Ιόνιο και τη Θάλασσα Κυθήρων θα φθάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ. Κατά τα άλλα, ασθενείς -κατά κανόνα- βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά - ημιορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια (μέγιστες τιμές 6 με 8 βαθμοί).

Την Τετάρτη (21/1), προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, τις χιονοπτώσεις οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατεβούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και τους θυελλώδεις ΝΑ έως ΒΑ ανέμους (ένταση 8 με 10 μποφόρ).

Την Πέμπτη (22/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α. Αιγαίο και τη Δ-ΝΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

«Καμπανάκι» Ζιακοπούλου για τα φαινόμενα της Τετάρτης - Πλημμυρικός κίνδυνος στην Αττική

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου που κάνει λόγο για ραγδαία επιδείνωση του καιρού με φαινόμενα που χρήζουν προσοχής. Ειδικότερα, σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα. Οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στα κεντρικά και βόρεια, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι θα ενισχύσουν τον κίνδυνο πλημμυρών. Οι άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων θα φτάσουν τα 10 μποφόρ στη Νότια Πελοπόννησο, προκαλώντας προβλήματα κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και στη Θάλασσα Κυθήρων. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο.

Η Αττική θα αντιμετωπίσει πιθανότητες πλημμυρικών φαινομένων, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και ενδεχομένως στην Πάρνηθα. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

