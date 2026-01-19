Αναλυτικά οι περιοχές που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Η επέλαση την κακοκαιρίας φέρνει χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα με αποτέλεσμα να χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Η αστυνομία έχει εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις ενημερώνοντας τους οδηγούς για τις περιοχές που είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών.

Νομός Ευρυτανίας

- Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας.

- Από την 12η χ/θ έως την 48η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας.

- Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών.

- Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

- Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου -Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

- Από την 5η χ/θ έως την 8η χ/θ της Π.Ε.Ο. Καρπενησίου – Λαμίας.

Νομός Φθιώτιδας

Από την 59η χ/θ έως την 64,700η χ/θ της Εθνικής Οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

Νομός Φωκίδας

Από την 1η χ/θ έως την 8η χ/θ της Επαρχ. Οδού Άνω Πολύδροσου – Χιονοδρονικού Κέντρου Παρνασσού (θέση Καρκαβέλια).

Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Νομός Αρκαδίας

- προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης - Βυτίνας - Οστρακίνας - Αλωνίσταινας, από την διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Βυτίνας - Αλωνίσταινας μέχρι και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός). Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης και παγετού:

- από το 15ο χλμ. έως το 35ο χλμ. Επ.Ο. Λεωνιδίου – Κοσμά – Γερακίου.

Νομός Κορινθίας

Απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης και παγετού:

- από το 19,9ο χλμ της Ε.Ο. Ξυλοκάστρου - Τρικάλων έως το 35ο χλμ (Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρεια)

- από το 5ο χλμ Ε.Ο. Δερβενίου - Γκούρας και άνω, καθώς και παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα.

- από το 8ο χλμ Ε.Ο. Λυγιάς – Πύργου και άνω, καθώς και παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα.

- από το 9ο χλμ. έως το 19ο χλμ. Ε.Ο. Γκούρας – Δερβενίου.

- από το 10ο χλμ. έως το 16ο χλμ. Ε.Ο. Γκούρας – Κιάτου.

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς η υποχρέωση να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν στα οχήματα τους αντιολισθητικές αλυσίδες στα σημεία του οδικού δικτυού όπου υπάρχει χιόνι ή παγετός , να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.