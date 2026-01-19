Νέα σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή σεξουαλική βία στη Ρόδο.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 21χρονης για σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη μέσα στην οικία της τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 41χρονος θείος της παθούσας που έχει καταγωγεί από την Αλβανία και ζει στην Ρόδο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, ο 41χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να φιλήσει τη 21χρονη τουλάχιστον τρεις φορές, ενώ η ίδια κατήγγειλε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, ακόμα και κάτω από το εσώρουχο, ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης και κοιμόταν.

Σημειώνεταο πως αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν, ενώ κατά την εξέτασή του έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Η υπόθεση εισέρχεται τώρα στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Πηγή: Δημοκρατική