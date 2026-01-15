Η εγκληματική οργάνωση διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης,14/01, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 μελών της εγκληματικής οργάνωσης (4 άνδρες και γυναίκα) ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άντρας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η συμμορία δρούσε από τον Αύγουστο του 2025 διαπράττοντας ληστείες σε μίνι-μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, 'Αγιο Στέφανο, στο κέντρο της Αθήνας και στο Παλαιό Ψυχικό.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Δύο μέλη της συμμορίας, ένας 46χρονος και ένας 32χρονος, εισέρχονταν στην επιχείρηση και στη συνέχεια υπό την απειλή πυροβόλου όπλου ή μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και να δυσκολέψουν την ταυτοποίησή τους.

Τα 3 υπόλοιπα μέλη της συμμορίας κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στον 46χρονο και τον 32χρονο μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους περίμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

• 2 μαχαίρια,

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

• 2 οχήματα και

• 3 κινητά τηλέφωνα.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά οι περιπτώσεις 12 ενόπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνάει τα 8.900 ευρώ. Παράλληλα, δύο από τους συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.