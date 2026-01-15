Αστυνομική επιχείρηση με σκοπό την αποτροπή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς στις Αχαρνές.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη βοήθεια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής «χτένισαν εξονυχιστικά τα ξημερώματα της Πέμπτης,15 Ιανουαριού, οικισμούς στην περιοχή των Αχαρνών, προχωρώντας σε 13 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μητη χρήση κράνους και αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας.