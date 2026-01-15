Ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ έπεισε τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα του κτιρίου της Πολεοδομίας στην Ομόνοια, να κατέβει και έτσι το περιστατικό είχε αίσιο τέλος.
Ο άνδρας νωρίτερα είχε βγει στα κάγκελα της ταράτσας κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους 57, και απειλούσε να πέσει στο κενό. Ο άνδρας διαμαρτυρόταν για απόφασή της Πολεοδομίας να γκρεμιστεί τμήμα ακινήτου του ως αυθαίρετο.
Στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. που τον έπεισε να κατεβεί. Επί τόπου είχαν μεταβεί και πυροσβέστες.