Ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ έπεισε τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα του κτιρίου της Πολεοδομίας στην Ομόνοια, να κατέβει και έτσι το περιστατικό είχε αίσιο τέλος.

Ο άνδρας νωρίτερα είχε βγει στα κάγκελα της ταράτσας κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους 57, και απειλούσε να πέσει στο κενό. Ο άνδρας διαμαρτυρόταν για απόφασή της Πολεοδομίας να γκρεμιστεί τμήμα ακινήτου του ως αυθαίρετο.

Στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. που τον έπεισε να κατεβεί. Επί τόπου είχαν μεταβεί και πυροσβέστες.