Ο υπάλληλος του δήμου είχε στην κατοχή του το ποσό των 6.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, της καταβολής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπάλληλος του Δήμου Μαλεβιζίου, ο οποίος συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες και κατηγορείται για δωροληψία και κατάρτιση πλαστού εγγράφου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία γυναίκας και αφορά σε τάφο σε κοιμητήριο του δήμου. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη σύλληψή του ο υπάλληλος είχε στην κατοχή του το ποσό των 6.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Η συνήγορος υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη, ανέφερε ότι ο δημοτικός υπάλληλος, που έχει τεθεί σε αργία, «ήθελε να εξυπηρετήσει και αυτό παρεξηγήθηκε από τη μηνύτρια» και πως «δεν ζητήθηκαν ποτέ χρήματα και ποτέ κανένα αντάλλαγμα για την εξυπηρέτηση που θέλησε να κάνει».