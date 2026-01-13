«Η κυβέρνηση να αφήσει τις απειλές και τον εκφοβισμό», απαντούν στον Μητσοτάκη οι αγρότες.

Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους είναι οι αγρότες στα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας, που προτείνουν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ.

Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της μειοψηφίας των μπλόκων και τις δηλώσεις του, στις οποίες στράφηκε εναντίον όσων δεν πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, τα δύο μπλόκα προτείνουν συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα.

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις και να αφήσει τις απειλές και τον εκφοβισμό. Διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε και είναι επιβίωσης», δήλωσε στο Dnews ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Αύριο, Τετάρτη, στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα στις κινητοποιήσεις.

Το μπλόκο της Νίκαιας- μετά την αποψινή συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής- θα προσέλθει στην πανελλαδική σύσκεψη προτείνοντας την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

«Η πρόταση με την οποία θα προσέλθει το μπλόκο της Νίκαιας στην πανελλαδική είναι η μετάβαση αγροτών στην Αθήνα με τρακτέρ, με λεωφορεία, αυτοκίνητα. Θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας, για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας.

Εάν ο πρωθυπουργός αποδεχθεί τη συνάντηση «θα είναι με τις δύο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μία τα 25 μέλη και την άλλη με τα 10, έτσι ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος που και οι δύο πλευρές θα αποβλέπουν στη δίκαιη λύση των προβλημάτων του τομέα», πρόσθεσε.

Οι αγρότες της Καρδίτσας, από το μπλόκο στον Ε65, επίσης προτείνουν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και πραγματοποίηση συλλαλητηρίου, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στον πρωθυπουργό ώστε να γίνει η συνάντηση με τις επιτροπές που έχουν επιλέξει.

Μητσοτάκης: Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς και παρανομίες - Το τελεσίγραφο στα μπλόκα

Περίπου 3,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη μειοψηφία των αγροτών, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός επιτέθηκε σε όσους παραμένουν στα μπλόκα, προειδοποιώντας ότι έχει εξαντληθεί η κατανόηση της κυβέρνησης.

«Μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια», ανέφερε στη δήλωσή του.

«Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα έχει «πάντα ανοιχτές πόρτες στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο», αλλά «ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι αγρότες «θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο» στην Ευρώπη και στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Ακόμα, ανακοίνωσε «επιτάχυνση» των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και πως θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.



Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.



Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.



Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.