Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού μετά τη μαραθώνια συνάντηση με τους αγρότες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε βελτιώσεις των μέτρων μετά τη μαραθώνια συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτών και ταυτόχρονα επιτέθηκε σε όσους παραμένουν στα μπλόκα, προειδοποιώντας ότι έχει εξαντληθεί η κατανόηση της κυβέρνησης.

«Μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια», ανέφερε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

«Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα έχει «πάντα ανοιχτές πόρτες στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο», αλλά «ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι αγρότες «θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο» στην Ευρώπη και στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Ακόμα, ανακοίνωσε «επιτάχυνση» των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και πως θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnndgkbi60x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.



Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.



Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.



Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Νέα σύσκεψη την Τετάρτη

Το πρωί της Τετάρτης (11:30) θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, για την εξειδίκευση των μέτρων, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά και των διοικητών της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά.

Μετά τις αυριανές συζητήσεις «θα γίνει η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων», ανακοίνωσαν οι αγρότες που πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnncnhodish?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της μειοψηφίας των μπλόκων συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ζητήματα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Νέοι αγρότες

Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

Πράσινη μετάβαση

Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

Ενίσχυση θερμοκηπίων

Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

Εργάτες γης

ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

Εκπαίδευση αγροτών

Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

Τιμές φυτοφαρμάκων

Ευλογιά

Χατζηδάκης: Δεν μπορεί ο καθένας να επιβάλλει την άποψή του

Επίθεση στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα έκανε και ο Κωστής Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για «στενά κομματική αντίληψη».

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν κόψει την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια με τα μπλόκα και την ίδια στιγμή αρνούντο να συζητήσουν τα αιτήματά τους με τον πρωθυπουργό που τους είχε καλέσει. Όταν αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο. Είπε ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει μια ενιαία συνάντηση αλλά οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε να πάμε σε δύο διαφορετικές συναντήσεις. Και αντί να το θεωρήσουν αυτό ως κίνηση καλής θέλησης ζήτησαν δύο συναντήσεις με τη δική τους μερίδα. Και ακόμη περισσότερο, επέμεναν στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Όπως και να υπάρχει εκπρόσωπος που ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Είμαστε δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβαίνει και να επιβάλλει την άποψή του. Με αυτήν την στενά κομματική αντίληψη και με τα υπερεγώ η Ελλάδα κατά καιρούς έχει ζημιωθεί. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη. Λυπάμαι να πω ότι ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα αυτή που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε τρία μέτρα στήριξης, οι οποίες αφορούν: την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που εντάσσονται στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς μηδικής που έχουν πληγεί από την κρίση της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Θα ακολουθήσουν δύο νέες συναντήσεις, συμπλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης: του πρωθυπουργού για τα θέματα της κτηνοτροφίας και της ευλογιάς και αύριο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία για ιδιοκτησιακά ζητήματα χωραφιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnn8cnzslf5?integrationId=40599y14juihe6ly}