Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες.

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και αναμένονται ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα ανακοινώσει πως οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Στο ίδιο καθεστώς θα ενταχθούν και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Ακόμα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει επιτάχυνση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, ενώ θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η πλειοψηφία των μπλόκων απείχε από τη συνάντηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό και «στημένο» παιχνίδι, ενώ προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις αναμένεται να ληφθούν το μεσημέρι της Τετάρτης (13:00), στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά Καρδίτσας.

«Το μπαλάκι στο γήπεδο της κυβέρνησης»

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους 25 εκπροσώπους από 14 μπλόκα κράτησε περίπου 3,5 ώρες. «Νομίζω ότι από την πλευρά μας το καθήκον μας το κάναμε, αναφέραμε όλα τα προβλήματα», δήλωσε ο Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος του συντονιστικού του νομού Ηρακλείου.

«Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπρακτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν πράξη», δήλωσε και όταν ρωτήθηκε εάν σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέψουν στον δρόμο, απάντησε: «Σίγουρα, η ύπαιθρος στενάζει. Νομίζω ότι κάτι θετικό θα βγει».

Ο Μανώλης Ορφανουδάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «άκουσαν με μεγάλη προσοχή» τα θέματα που τους έθεσαν και τις «αμέσως επόμενες ημέρες θα είναι σε θέση να μας πει συγκεκριμένα πράγματα για το κόστος παραγωγής, τους εργάτες γης, την κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα».

«Όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι, κινδυνεύεις να είσαι στο μενού»

«Δεν ήρθαμε ως θεατές. Όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι, κινδυνεύεις να είσαι στο μενού», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή και μέλος της συντονιστικής επιτροπής των κινητοποιήσεων στον κόμβο του Κιάτου.

«Δεν είμαστε πρόθυμοι. Πρόθυμοι είναι εκείνοι που ακολουθούν κομματικές επιταγές και χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο», σχολίασε.

Ο Μάρκος Λέγγας δήλωσε ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό οι προτάσεις τους και «άνοιξε ένας δίαυλος, που δεν τελειώνει εδώ». «Τώρα ξεκινάει κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι ξεκινά διάλογος και στη βουλή και θα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της μειοψηφίας των μπλόκων συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:

Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ζητήματα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Νέοι αγρότεςΕπαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

Πράσινη μετάβαση

Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

Νέα ΚΑΠ - πανελλαδικός διάλογος

Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες - βασική και οικολογικά σχήματα

Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή - νέο μοντέλο

Κόστος παραγωγής - ρεύμα και πετρέλαιο - επικαιροποίηση μεθοδολογίας

Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές

Ενίσχυση θερμοκηπίων

Υποδομές - αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

Κλιματική αλλαγή - λειψυδρία

Εργάτες γης

ΕΛΓΑ - αλλαγή κανονισμού

Εκπαίδευση αγροτών

Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

Τιμές φυτοφαρμάκων

Ευλογιά

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στους αγρότες που εκπροσωπούσαν 14 μπλόκα ότι μπορούν να συμμετάσχουν στη Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τους απόντες. «Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει», είπε ο πρωθυπουργός.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.

Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας.

Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις.

Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Οι 25 αγρότες που συνάντησε ο πρωθυπουργός

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας. Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Αύριο νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων

Στον Παλαμά Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη (13:00) η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Οι προτάσεις που θα συζητηθούν είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αλλά ακόμα και η κάθοδος των αγροτών με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα. Παράλληλα, οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση με τις προϋποθέσεις που είχαν θέσει.

Κλιμάκωση και αποκλεισμοί

Την ώρα της συνάντησης, αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Το μπλόκο της Νίκαιας έκλεισε για τρεις ώρες (από τις 15:00 έως τις 18:00) την παλαιά εθνική οδό Λάρισας- Βόλου, στο ύψος του Πλατυκάμπου.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, το μεσημέρι της Τρίτης οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τα φορτηγά. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τι ώρα θα αρθεί ο αποκλεισμός.

Επίσης, στο τελωνείο των Ευζώνων οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα, από τις 12:00 έως τις 16:00. Θα ακολουθήσει νέος αποκλεισμός, από τις 19:00 μέχρι τα μεσάνυχτα.

