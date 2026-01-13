Σε δήλωσή της στο Dnews η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι παραιτηθεί μόνο εφόσον συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Αν η κυρία Καρυστιανού δεν απαντήσει ότι παραιτείται από τον Σύλλογο θα προχωρήσουμε άμεσα σε Γενική Συνέλευση για την καθαίρεσή της, δήλωσε η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου ζήτησαν από την κ. Καρυστιανού μέσω email να παραιτηθεί, ωστόσο εκείνη με δήλωσή της στο Dnews χθες επεσήμανε ότι είναι «παράνομο» το αίτημα της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου και θα παραιτηθεί μόνο εφόσον συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με την κ. Βασάρα, «το καταστατικό λέει ότι αν κάποιος δεν ζητήσει να παραιτηθεί αλλά ο Σύλλογος θέλει να τον παύσει τότε πράγματι θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για να τον καθαιρέσει. Αυτή η στάση δείχνει ή όχι ότι επιδιώκει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Σύλλογο για την προβολή της πολιτικής της δραστηριότητας; Αν δεν απαντήσει ότι παραιτείται θα προχωρήσουμε σε Γενική Συνέλευση.… Η διαδικασία θα γίνει άμεσα».

Αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ανέφερε: «Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούμε αυτονόητο ότι όταν κάποιος από εμάς θέλει να προχωρήσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, να κάνει κόμμα ενώ εκπροσωπεί έναν φορέα ως πρόεδρος, θα πρέπει να το πει έγκαιρα και να διαχωρίσει τη θέση του. Δηλαδή, πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου για αυτό και πρέπει να έχει παραιτηθεί για να μην υπάρχουν σκιές όσον αφορά την πολιτική δραστηριότητά της την οποία ασκεί ως εκπρόσωπος του Συλλόγου. Η κα Καρυστιανού δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο».

Ερωτηθείσα αν εκτιμά ότι η κ. Καρυστιανού, μετά την ίδρυση κόμματος, μπορεί να είναι επικεφαλής και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών, είπε: «Η κοινή λογική τι λέει; Ότι μπορεί σαν επικεφαλής ενός κινήματος, που είναι υπό διαμόρφωση το κόμμα, να κάνει αυτή την εκδήλωση; Όχι βέβαια. Με ποια ιδιότητα; Ως μάνα θύματος; Ως τι να την κάνει αφού δεν θα είναι πρόεδρος του Συλλόγου;».

«Εμείς δεν θέλουμε ο Σύλλογός μας να συνδεθεί με το όποιο κόμμα κάνει, δεν θέλουμε ο Σύλλογος να γίνει όχημα για προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες», πρόσθεσε

Ερωτηθείσα αν έχουν απορρίψει τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου, είπε: «Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάρω θέση για το τι έγινε σε σχέση με τον οικονομικό απολογισμό γιατί είναι θέμα εσωτερικό του Συλλόγου».