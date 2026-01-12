Μία ακόμα μάρτυρας για τις υποκλοπές μετέφερε το καθησυχαστικό κλίμα στην Krikel με τη ΝΔ στην κυβέρνηση.

Το καθησυχαστικό κλίμα που επικρατούσε στην εμπλεκόμενη στις τηλεφωνικές υποκλοπές εταιρεία Krikel, με τη ΝΔ στην κυβέρνηση, μετέφερε στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, μετά τον Σωτήρη Τρίμπαλη, ακόμη μία μάρτυρας.

«Όλοι το έλεγαν πως με τη ΝΔ δεν έχεις λόγο να φοβάσαι…»

«Όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα μην φοβάσαι τίποτα», ήταν η φράση που κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα μέσα στις εγκαταστάσεις της Krikel, όπως κατέθεσε η πρώην υπάλληλος της εταιρείας και πρώην γραμματέας του Φ. Μπίτζιου, Ευαγγελία (Λίνα) Κατσούδα. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε η ίδια όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του Σωτήρη Τρίμπαλη, του ανθρώπου που εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Krikel, αλλά στο δικαστήριο παραδέχτηκε πως λειτουργούσε για λογαριασμό του Γιάννη Λαβράνου.

Υποστήριξη κατηγορίας (Ζ.Κεσσές): Ο κ. Τρίμπαλης έχει πει ότι του είπαν «όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, μην φοβάσαι τίποτα». Εσείς το έχετε ακούσει;

Μάρτυρας: Το είχα ακούσει ναι.

Υποστήριξη κατηγορίας: Μπορείτε να θυμηθείτε ποιος σας το είχε πει;

Μάρτυρας: Μπορεί και όλοι.

Ο Γ. Λαβράνος την προσέλαβε στην Krikel

Η μάρτυρας, η οποία είχε πολύχρονη συνεργασία με τον Φ. Μπίτζιο, ενώ εργάστηκε για διάστημα ενός έτους στην Krikel, έβαλε ευθέως στο «κάδρο» της εταιρείας τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γ. Λαβράνο, με τον οποίο άλλωστε, όπως κατέθεσε, είχε συνεννοηθεί για την πρόσληψή της.

Πρόεδρος: Με ποιον συνεννοηθήκατε για την πρόσληψη σας στην Krikel;

Mάρτυρας: Με τον κ. Λαβράνο. Δεν μου συστήθηκε ως ιδιοκτήτης, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι την κινεί. Νόμιμος εκπρόσωπος ήταν κ. Τρίμπαλης… Τη διοίκηση, όμως, θεωρώ ότι την έκανε ο κ. Λαβράνος.

«Δεν διοικούσε την Krikel ο Τρίμπαλης»

Η μάρτυρας στο σημείο αυτό ενίσχυσε τον ισχυρισμό του Σωτήρη Τρίμπαλη πως επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του Γιάννη Λαβράνου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μοναδική συνεργασία που είχαν μαζί του, ήταν να υπογράφει κάποια έγγραφα όταν χρειαζόταν. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι την κινεί… Έχω την εντύπωση ότι δεν ασκούσε διοίκηση ο κ. Τρίμπαλης».

Πρόεδρος: Τι έργα έτρεχε το 2021 η Krikel;

Μάρτυρας: Αυτό που γνωρίζω, ήταν το TETRA. Ερχόντουσαν συνέχεια αστυνομικοί για τεχνικά θέματα.

Πρόεδρος: Δε σας φάνηκε περίεργο να έρχονται αστυνομικοί, αντί να πηγαίνει η εταιρεία;

Μάρτυρας: Όχι. Εγώ έμεινα μέχρι Δεκέμβρη του 2022.

Αναφερόμενη στην εταιρεία Intellexa, η μάρτυρας είπε πως είχε ακούσει από τον Φ. Μπίτζιο, ότι «είναι μέτοχος σε μία αλλοδαπή εταιρεία και θα βοηθούσε στο να τη στήσει στην Ελλάδα».

Πρόεδρος: Στην Krikel ερχόταν;

Μάρτυρας: Ερχόταν, συναντούσε τον κ. Λαβράνο. Είναι αίσθησή μου ότι δεν έπαιζε ρόλο ο κ. Μπίτζιος στην Krikel.

Οι άδειες εξαγωγής σε Σουδάν, Ουκρανία και Μαδαγασκάρη

Η μάρτυρας έκανε λόγο και για τις άδειες εξαγωγής που έλαβε η Intellexa, από το υπουργείο Εξωτερικών, για το Σουδάν, την Ουκρανία και τη Μαδαγασκάρη, με το όνομα της να υπάρχει στα σχετικά έγγραφα ως επαφή επικοινωνίας. «Μου ζητήθηκε από τον κ. Λαβράνο να μιλήσω με το υπουργείο Εξωτερικών για να επιδοθούν οι άδειες εξαγωγής. Μου τις είχε δώσει ο κ. Λαβράνος», είπε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Δε σας παραξένεψε ότι είχε τεθεί το δικό σας όνομα στις άδειες;

Μάρτυρας: Συνηθίζεται ως γραμματειακή υποστήριξη όταν αναλαμβάνεις διεκπεραίωση.

Πρόεδρος: Δε σας φάνηκε περίεργο ότι ο κ. Λαβράνος σας έδινε μία άδεια για μια άλλη εταιρεία;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Όταν είδατε Intellexa πήγε το μυαλό σας στον κ. Μπίτζιο;

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Δε σας φάνηκε περίεργο που ζήτησε άδεια εξαγωγής σε ξένη χώρα;

Μάρτυρας: Εμένα μου φάνηκε κοντινό με το αντικείμενο της εταιρείας… Ήμουν μόνο ένα μήνα στην εταιρεία. Δεν είχα γνώση να ξέρω τι είναι, ήμουν σε μία εταιρεία με τηλεπικοινωνίες και αφορούσε λογισμικό… Δεν μου φάνηκε περίεργο. Τα διάβασα τα έγγραφα, δεν τα κατάλαβα.

Υποστήριξη κατηγορίας: Είστε ένα μήνα στη Krikel και σας ζητάνε να κάνετε μία αίτηση για άδεια εξαγωγής για την Intellexa, δε σας φάνηκε περίεργο;

Μάρτυρας: Η Intellexa δεν μου ήταν άγνωστη και ο ρόλος μίας γραμματέως δεν είναι να ρωτάει.

Η μάρτυρας κατέθεσε, επίσης, ότι στα γραφεία της Krikel γίνονταν πολλές συναντήσεις, ενώ πήγαιναν και αστυνομικοί και αλλοδαποί, ενδεχομένως και δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.