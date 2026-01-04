Στην κατάσβεση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε επιχείρηση, στη Νέα Σμύρνη, που σύμφωνα με πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Κύπρου. Η κλήση στην Πυροσβεστική πραγματοποιήθηκε περί τις 3:05, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσουν άλλα κτίρια της περιοχής.

Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. «Είναι όλα στάχτη, ευτυχώς δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Στο κτίριο στεγάζονται άλλα δύο σπίτια με επτά ανθρώπους, ευτυχώς υπήρχε έξοδος κινδύνου και κατάφεραν να βγουν όλοι σώοι και αβλαβείς. Οι γείτονες ξύπνησαν από τα σπασμένα τζάμια που άκουγαν, ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος.

Η Πυροσβεστική ήλθε δύο φορές γιατί μετά ξέσπασε νέα εστία», λένε οι κάτοικοι της περιοχής.

