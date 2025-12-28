Η κατάσταση των μπλόκων στη χώρα.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα και παράλληλα απαντούν με τον δικό τους τρόπο στην προσπάθεια διάσπασης από ορισμένα μπλόκα.

Όπως τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων: «Όποιος θέλει να πάει σε καλέσματα οι συναντήσεις θα πηγαίνει με το δικό του όνομα και όχι με το όνομα του τελωνείου Ευζώνων».

Ειδικότερα, σε ανάρτηση αναφέρεται: «Σήμερα 28.12.2025 ήθελα να τονίσω ότι το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων είναι σταθερό στις αποφάσεις του και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να το βάζει στο στόμα του.

Όποιος θέλει να πάει σε καλέσματα οι συναντήσεις θα πηγαίνει με το δικό του όνομα και όχι με το όνομα του τελωνείου Ευζώνων. Εμείς είμαστε εδώ δεν πάμε σε καμία συνάντηση όπως αναφέρθηκε στους 18 στους 20 και πάει λέγοντας.

Το τονίζω ότι το μπλόκο των Ευζώνων είναι σύσσωμο και ενωμένο με όλη την Ελλάδα μας. Τις αποφάσεις τις παίρνουμε πανελλαδικά και όχι απομονωμένα όπως κάνουν μερικοί.

Σας ευχαριστώ χρόνια πολλά καλή χρονιά».

Παράλληλα, το μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης στη Δράμα κινείται στο ίδιο μήκος κύματος διαμηνύοντας ότι: «Δεν πάμε να συναντηθούμε με την κυβέρνηση ακόμα».

Τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με κινητοποιήσεις στη Νίκαια, στα Μάλγαρα, στον Ε65 στην Καρδίτσα, στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς και στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα και Νίκης.

Χθες, με αποκλειστική του δήλωση στο Dnews, o Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στη Νίκαια, έστειλε μήνυμα στους αγρότες των «6» μπλόκων και τους ζητάει να μπουν κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Αγροτών.

Όπως σημειώνει, μετά την πρόταση των «18» αλλά επί της ουσίας των «6» μπλόκων που δηλώνουν πρόθυμοι να βρεθούν με τον πρωθυπουργό για να ανοίξει ο διάλογος, «αυτές οι κινήσεις δεν υπηρετούν την ενότητα, αλλά υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών».

Ειδικότερα ο Σωκράτης Αλειφτήρας δηλώνει στο Dnews: «Βλέπουμε πως από την στιγμή που η κυβέρνηση πιέζεται και δεν έχει δώσει λύσεις στα αιτήματά μας, κάποιοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι στις αρχικές σκέψεις της Πανελλαδικής συμμετείχαν και είχαν δεχθεί τα κοινά αιτήματα και τους κοινούς τρόπους δράσης για τη διεκδίκηση των αιτημάτων επιβίωσής μας, δεν υπηρετούν την ενότητα. Η ενότητα ενός κινήματος υπηρετείται με τις ενιαίες δράσεις και την κοινή κάθοδο εάν και εφόσον γίνει ο διάλογος. Τέτοιες κινήσεις μόνο αποσπασματικές και αποσπαστικές μπορούν να δηλωθούν. Δεν υπηρετούν το καλό του πρωτογενή τομέα και έστω την ύστατη στιγμή καλώ τους συναδέλφους μου να μπουν κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή και όλοι σε πανελλαδικό επίπεδο να συναποφασίσουμε εάν και εφόσον και όταν τεθούν οι προϋποθέσεις να πάμε σε ένα γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Οι κινητοποιήσεις

Σήμερα Κυριακή 28 Δεκέμβρη άνοιξαν ξανά τα διόδια του Μακρυχωρίου, προκειμένου να μετακινηθούν ελεύθερα όσοι ταξιδεύουν.

Την Δευτέρα 29 Δεκέμβρη στις 16.00 θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και στη συνέχεια θα μπουν στην πόλη της Λάρισας με τρακτέρ. Μάλιστα την μέρα αυτή συμπληρώνονται 30 ημέρες του μπλόκου και σε αυτό το πλαίσιο θα μοιράσουν πλατιά ανακοίνωση με την οποία θα καλούν τους κατοίκους της Λάρισας σε περαιτέρω ενίσχυση του δίκαιο αγώνα και των αιτημάτων τους.

Την Τετάρτη 31 Δεκέμβρη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, υποδέχονται το νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και το λαό της περιοχής να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.

Πάτρα

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν πάντως αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

