Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος Roxy, εντόπισε πάνω από πέντε κιλά κάνναβης στο σπίτι ενός άνδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ο άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην κατοχή του κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ.

Η υπόθεση θα προωθηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των αστυνομικών σκύλων στον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών.