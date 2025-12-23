Ο δήμος Αθηναίων αποφάσισε να αναβάλλει τη «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά λόγω επικείμενης κακοκαιρίας.
Η «Νύχτα των Ευχών» είχε προγραμματίσει για την Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά ωστόσο ο δήμος αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδα.
Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση μεταφέρεται για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00.
«Η Νύχτα των Ευχών» φέτος όμως αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση γιατί για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84.
