Η «Νύχτα των Ευχών» είχε προγραμματιστεί από τον δήμο Αθηναίων για την Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά.

Ο δήμος Αθηναίων αποφάσισε να αναβάλλει τη «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά λόγω επικείμενης κακοκαιρίας.

Η «Νύχτα των Ευχών» είχε προγραμματίσει για την Παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία Κοτζιά ωστόσο ο δήμος αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και καταιγίδα.

Όπως ανακοινώθηκε, η εκδήλωση μεταφέρεται για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00.

«Η Νύχτα των Ευχών» φέτος όμως αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση γιατί για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84.

