Οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο θα αποκατασταθεί, καθώς η Τροχαία ενδέχεται να απαγορεύσει τη διέλευση και να στείλει τα ΙΧ από παρακάμψεις.

Με τα μπλόκα των αγροτών ανοιχτά σε κεντρικά σημεία της χώρας, θα είναι φέτος η μεγάλη έξοδος των Χριστουγέννων από τα αστικά κέντρα. Οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο θα αποκατασταθεί, καθώς η Τροχαία ενδέχεται να απαγορεύσει τη διέλευση και να στείλει τα ΙΧ από παρακάμψεις.

Ήδη, η κίνηση σε ορισμένους αυτοκινητόδρομους, όπως η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό, ενώ αγρότες στην Κομοτηνή και τη Σιάτιστα ανακοίνωσαν προσωρινό άνοιγμα των αυτοκινητόδρομων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4wyki4ydft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τα ξημερώματα σήμερα (Τρίτη 23.12.2025) οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους χωρίς να τα απομακρύνουν από το οδόστρωμα, προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος ενόψει της εξόδου των Χριστουγέννων, όπως είχαν προαναγγείλει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρόλα αυτά οι εκδρομείς θα πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή, καθώς κανείς – εκτός από τους ίδιους τους αγρότες – δεν γνωρίζει πότε και ποιος οδικός άξονας θα είναι ανοιχτός.

Δείτε εδώ την ενημέρωση από την Τροχαία για όλα τα μπλόκα που έχουν στηθεί στην Ελλάδα

Ένα από τα κεντρικά μπλόκα είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτηρίους.

Οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη έως και την Παρασκευή (26.12.2025).

Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, τόσο στην Εγνατία όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στο σημείο βρέθηκαν τη Δευτέρα κλιμάκια της Τροχαίας και της Ιονίας Οδού, συζητώντας με αγρότες για το άνοιγμα του δρόμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4ypkgp5qux?integrationId=40599y14juihe6ly}