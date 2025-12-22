Βροχές και καταιγίδες θα μονοπωλήσουν τον καιρό των Χριστουγέννων, ποιες περιοχές θα τη γλιτώσουν, η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Ομπρέλα και αδιάβροχο θα αποτελέσουν βασικό αξεσουάρ για τις μετακινήσεις μας παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων 2025 καθώς ο καιρός θα κινηθεί με βροχερή διάθεση με διαλείμματα καλοκαιρίας. Mε νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έδωσε τις εκτιμήσεις του για τον καιρό της φετινής εορταστικής εβδομάδας με έμφαση στα φαινόμενα που αναμένονται ανήμερα και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων 2025.

Πού θα βρέχει ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύμφωνα με τον Ζιακόπουλο, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως κεντροανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες και θαλάσσιες περιοχές. Σε αυτές τις ζώνες, οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι μέτριας έως αυξημένης έντασης και να συνοδεύονται από καταιγίδες σε κοντινές θαλάσσιες ζώνες. Στη Δυτική Ελλάδα, ο μετεωρολόγος προβλέπει βροχές που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες του εορτασμού και θα συνεχιστούν μέχρι το ξημέρωμα, με μια παύση και νέα ενίσχυση των φαινομένων από τις βραδινές ώρες.

Τι αναμένεται στις υπόλοιπες περιοχές

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αναμένονται τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας με μεγάλα διαστήματα βελτιωμένου καιρού. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα κυριαρχήσουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στις Κυκλάδες. Όπως αναφέρει ο κ. Ζιακόπουλος, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία της περιόδου δημιουργεί ένα μείγμα καιρικών συνθηκών με βροχερά φαινόμενα, τοπικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας σε πεδινές περιοχές. Ο ίδιος επισημαίνει ότι, παρά τις βροχές, οι άνεμοι δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή Σαρδηνίας - Κορσικής, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται να τις ακτές της Λιβύης, κινείται Α-ΒΑ, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη 23/12), αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις βραδινές - νυχτερινές ώρες στη Δ. Ελλάδα, όπου θα επικρατήσουν ΝΑ άνεμοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 19 βαθμούς.

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα μικρότερης έντασης αναμένονται στη υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Ο καιρός των Χριστουγέννων:

(α) Στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες –παραθαλάσσιες περιοχές.

(β Στη Δ. Ελλάδα βροχές και τοπικές ως το ξημέρωμα, στη συνέχεια σχετική βελτίωση και από τις βραδινές -κυρίως- ώρες νέος γύρος βροχών και τοπικών καταιγίδων.

(γ) Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

(δ) Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων πρόσκαιρων βροχών στις Κυκλάδες.

Την Παρασκευή 26/12), αρχικά στη Δ. Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά - Εύβοια προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις προσήνεμες στο ΒΑ ρεύμα με περιοχές και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και ίσως τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας.

Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους του τριημέρου 24-26/12, τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σαββατοκύριακο (27-28/12), θα επικρατήσει καιρός εξασθενημένου -από πλευρά φαινομένων- Β-ΒΑ ρεύματος, με κοινό χαρακτηριστικό για τις περισσότερες περιοχές της χώρας τις χαμηλές ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας.