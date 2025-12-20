Προγνώσεις και προβλέψεις από ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, Γιώργο Τσατραφύλλια και Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Βροχερός αναμένεται ο καιρός τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ανήμερα των Χριστούγεννων, αναμένονται σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Βαθμιαία οι βροχές θα επεκταθούν κατά τόπους και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df3155yw2grd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε σημερινή του ανάρτηση, κάνει λόγο για «κάλαντα με καιρό τύπου Π».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση:

«Κάλαντα με καιρό τύπου -Π- ...

Καλημέρα!

Από σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις ηλιόλουστες ημέρες και μπαίνουμε σε συνθήκες προχωρημένου Φθινοπώρου με συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια!

Την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα.

Επίσης χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα περισσότερα χιονοδρομικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων υπάρχει απόκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων όποτε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.

Πάντως ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει!»

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02de9b8rnZs7xY6pCSFisaGYarB9XrsMxNMUppHqj87NZYF7sXRCFLMqZ2PNduVoF8l}

{https://exchange.glomex.com/video/v-df30f52obvjd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως εξηγεί:

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η "παρέλαση" διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές - καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων - βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα - ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας».

{https://web.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid0Lfwxme1nq4DDSdfc9tXCPVY1sGyNohdvP33YoXBstSwAGyKoWtvZHnh6h9YgX6JKl}

{https://exchange.glomex.com/video/v-df301c2bw68x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Θοδωρής Κολυδάς, από την πλευρά του, γράφει:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Δεν υπάρχουν αλλαγές σε όσα έχουμε αναφέρει από τις προηγούμενες ημέρες. Ουσιαστικά έχουμε δύο διαταραχές που θα μας επηρεάσουν.Η πρώτη από σήμερα εως και αύριο με βροχές στα κεντρικά και νότια και η άλλη από την Τρίτη απόγευμα εως πρωί Χριστουγέννων με βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Βροχές θα εχουμε και στην Αττική κυρίως Τρίτη βράδυ και την Τετάρτη Παραμονή Χριστουγεννων. Ανημερα τα Χριστουγεννα οι βροχές κρατάνε ανατολικό Αιγαίο και Δυτική Ελλάδα με πρόσκαιρη βελίωση

Κάποια χιόνια θα εχουμε στα βουνα σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα , αλλά ας θυμίσουμε για άλλη μια χρονιά το πόσο απαραίτητες μας είναι οι αλυσίδες. Η θερμοκρασια κανονική και οι ανεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Οδηγούμε με προσοχή , δεν εκνευριζόμασε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας».

{https://web.facebook.com/reel/1575968423598112}

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2zriuozrvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Από τη νύχτα βροχές στα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και στα νότια κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-2025

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-2025

Σε όλη τη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία οι βροχές θα επεκταθούν κατά τόπους και στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.