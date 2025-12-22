Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες καθώς πριν από λίγο έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες καθώς έκλεισαν πριν από λίγο οι σήραγγες των Τεμπών.

Οι αγρότες έφτασαν με τρακτέρ και Ι.Χ. στα Τέμπη γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, κλείνοντας τις σήραγγες για πέντε ώρες. Προσοχή! Η κυκλοφορία ΙΧ και λεωφορείων συνεχίστηκε κανονικά. Ο αποκλεισμός εντάσσεται στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και στην πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4nu8un5721?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.youtube.com/watch?v=jy2NxZO6uJ0}

Λίγο αργότερα ο γνωστός αγροτσυνδικαλιστής Ρίζος Μαυρούδας μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε πως «Η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε τρόπο που μπορεί να βρει για να διαβάλει τον αγώνα των αγροτών και να στρέψει το κοινωνικό σύνολο απέναντί μας πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αυτή η ιστορία που έχει προκύψει με τον κ. Ανεστίδη. Ο κ. Ανεστίδης δεν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς το είδαμε χθες γιατί πήγαμε στα Μάλγαρα για να τον δούμε. Τράβηξε από το ΑΤΜ χρήματα μπροστά μας ο άνθρωπος δεν έχει δεσμευμένο λογαριασμό, πριν δύο μέρες του έβαλαν και τα ποσά που δικαιούταν την βασική ενίσχυση και την επιστροφή πετρελαίου».

Πρόσθεσε πως «Τίποτα δεν μπορεί να αμαυρώσει αυτόν τον αγώνα των αγροτών που είναι αγώνας επιβίωσης. Εμείς έχουμε αίτημα ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να βγουν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Σε κανέναν δεν θα χαριστούμε είτε είναι αγρότης είτε δεν είναι, είτε είναι στα μπλόκα είτε δεν είναι πιστεύουμε όμως ότι εντάσσεται σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση να στρέψει το κοινωνικό σύνολο απέναντί μας. Αυτός ο αγώνας όμως είναι ξεσηκωμός της αγροτιάς και δεν διαβάλλεται.

Έχουμε δηλώσει ότι θα διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού τους ταξιδιώτες, από αύριο θα παρατάξουμε τα τρακτέρ, θα τα συμμαζέψουμε όπου μπορούμε. Βεβαίως θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι περνώντας μέσα από τα μπλόκα θέλει μεγάλη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες».

Τέλος ανέφερε πως «Δεν μπορεί να είναι δύο λωρίδες, εμείς εδώ στην Ε65 έτσι και βάλουμε τα τρακτέρ το ένα πίσω από το άλλο θα φτάσουμε καμιά 30αρια χιλιόμετρα απόσταση. Θα τα συμμαζέψουμε όσο μπορούμε. Στον Αλμυρό είναι χιλιόμετρα με μια λωρίδα κυκλοφορίας εδώ και πέντε χρόνια. Στην Κατερίνη στην σήραγγα ήταν για χρόνια 6-7 χιλιόμετρα μια λωρίδα και σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν πιστεύω ότι μια καθυστέρηση 10 λεπτών θα ακυρώσει την εκδρομή κάποιων. Έτσι όπως πάμε θα κάνουμε ρεβεγιόν εδώ και θα σας καλέσουμε όλους να περάσουμε όλοι μαζί εδώ στα μπλόκα και να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο.

Οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df454vc127kh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αποφασισμένο το μπλόκο της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νϊκαιας με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Θα γίνει συμβολικός αποκλεισμός στις σήραγγες των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών, μηχανήματα θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε από το μπλόκο της Νίκαια Λάρισας, ο αποκλεισμός στις σήραγγες έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:30 και να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και της πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσουν στη διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df453mahkukh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4iyuki3zc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τύριας χθες το βράδυ, σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df43rg7fb63l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμετακίνητοι και στη Στερεά Ελλάδα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία Εξοχής, Προμαχώνα, Νίκης και Ευζώνων

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου της Εξοχής για τη διέλευση φορτηγών προχωρούν από σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης των παραγωγών, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών. Υπενθυμίζεται ότι το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 14.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Σε γενική συνέλευση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, θα καθοριστούν και οι ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, η κατάσταση στο τελωνείο θα αξιολογείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι παραγωγοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση του σημείου, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε εξάωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 18.00 σήμερα, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για διάστημα δύο ωρών θα διακοπεί και η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων. Σε περίπτωση έντονης ομίχλης και αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε προσωρινό άνοιγμα του τελωνείου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ι.χ, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Παραμένουν τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας

Σε 24ωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών, προχωρούν σήμερα από τις 12.00 οι παραγωγοί, αποκλείοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους, αλλά και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Για σήμερα δεν έχει αποφασιστεί κάποια μορφή κινητοποίησης, ενώ το πλαίσιο των ενεργειών για αύριο αναμένεται να καθοριστεί σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Επίσης, απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, ώστε να λάβουν νέες αποφάσεις.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.