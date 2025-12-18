Από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει 50.000 ευρώ στις μηνιαίες κληρώσεις του έτους.

Η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία είναι η προτελευταία κλήρωση της χρονιάς κι αναμφισβήτητα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, καθώς χαρίζει έπαθλα έως και 100.000 ευρώ σε όσους φορολογούμενους πραγματοποιούν καθημερινές συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα.

Όπως και στις προηγούμενες κληρώσεις, τα χρηματικά έπαθλα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Οι τυχεροί ενημερώνονται άμεσα με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα ποσά κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ενώ όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN έχουν προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να τον καταχωρίσουν.

Στις κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα, που πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος.

Ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες

Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται υπόψη είναι 10.000 ευρώ ανά μήνα ανά συμμετέχοντα. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, αντιστοιχεί ένας λαχνός. Ο αριθμός των λαχνών αυξάνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συμμετέχοντα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δαπάνες που υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος αυξάνουν τους λαχνούς κατά δύο, τρεις ή τέσσερις φορές αντίστοιχα.

Φορολογούμενοι με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή όσοι δεν υποχρεούνται σε δήλωση, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο, οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%.

Οι φορολογούμενοι με εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

Ως μηνιαίο εισόδημα υπολογίζεται το 1/12 του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα τεκμήρια διαβίωσης.