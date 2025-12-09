Ο Κώστας Θεοφίλου συγκλόνισε το πανελλήνιο όταν κατέρρευσε αποχαιρετώντας το κοπάδι του, που έχει λάβει εντολή να θανατωθεί λόγω της ευλογιάς.

Ο Κώστας Θεοφίλου που νοσηλεύτηκε πρόσφατα με συμπτώματα εγκεφαλικού, μίλησε σήμερα στο Mega, όπου και τόνισε πως του ζητούν να θανατώσει το κοπάδι που ο ίδιος κατάφερε να σώσει από την ευλογιά.

«Πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν μπορώ να αποχωριστώ τα πρόβατά μου, είναι μέρος της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα ζώα είναι καλά στην υγεία τους, αλλά θα μου τα θανατώσουν. Τα πρόβατα, για να κλείσει ο φάκελος στον νομό πρέπει να θανατωθούν», υποστήριξε.

Όπως εξήγησε, «από τα 700 και πάνω πρόβατα ψόφησαν 207». «Τα πρόβατα είναι καλά τώρα», επέμεινε ζητώντας από τους κτηνιάτρους «να έρθουν στο μαντρί» να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί είναι ιδιαίτερα επώδυνο να αναμένει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deth6dielazl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όταν κλείνει μία πόρτα, ανοίγει μία άλλη», ανέφερε ο κτηνοτρόφος. «Πρέπει να συμμαζέψουμε το μυαλό μας και να μην κλαίμε όλη τη μέρα σαν τις γριες».