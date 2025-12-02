Μέρα με την μέρα οι αγρότες ενισχύσουν τις «δυνάμεις» τους στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

Ενισχύονται διαρκώς οι αγρότες που έχουν στήσει ήδη αρκετά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ώστε να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια, τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει γονατίσει τα κοπάδια των κτηνοτρόφων.

Μέρα με την μέρα οι αγρότες ενισχύσουν τις «δυνάμεις» τους στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα. Η Ελλάδα έχει κοπεί στα 2 και μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες οι αγρότες θα κάνουν νέες κινητοποιήσεις και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της χώρας.

Στο πιο κεντρικό κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, ότι στο συγκεκριμένο μπλόκο της Νίκαιας θα φτάσουν σήμερα τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας.

Στο ίδιο σημείο αναμένονται και κτηνοτρόφοι οι οποίοι στις 12:00 το μεσημέρι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Στο πλευρό τους και οι οδηγοί ταξί που προχωρούν σήμερα σε πανελλαδική 48ωρη απεργία.

Στο μπλόκο που στήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα, οι αγρότες έστησαν σκηνές, σόμπες και ψησταριές.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από σήμερα, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη από την άλλη, οι αγρότες έχουν παρατάξει τρακτέρ, κλείνοντας το ρεύμα προς Αθήνα με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων.

Το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Έρχονται νέα μπλόκα αγροτών

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και μετά το στήσιμο των δύο ισχυρών μπλόκων σε Νίκαια Λάρισας και Ε65 Καρδίτσας, μπλόκα στήνονται και θα στηθούν τις επόμενες μέρες σε όλη την χώρα.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Βοιωτίας προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη 2 Δεκέμβρη.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας, στον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη, στη 1 μ.μ. το μεσημέρι.

Οι αγρότες από το μπλόκο των Γρεβενών έχουν ξεκινήσει την συγκέντρωση των τρακτέρ τους απέναντι από την περιφέρεια. Συγκέντρωση για τη Πέμπτη προγραμματίζουν οι αγρότες στη Φλώρινα.