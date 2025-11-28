Μέσα από έξι θεματικές συνεδρίες παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρωπιστικού τοπίου.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ανέδειξαν τα 35 χρόνια ανθρωπιστικής δράσης και πορείας με το συνέδριο «Από την κρίση στη δράση», συγκεντρώνοντας εκλεκτούς ομιλητές που ανέλυσαν και σχολίασαν τις σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις στον διεθνή ανθρωπιστικό χώρο.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση του λόγου γύρω από την ανθρωπιστική δράση σήμερα, με την πολύτιμη συμμετοχή δημόσιων φορέων, της ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της μάχιμης δημοσιογραφίας, αλλά και ενός κοινού που παρακολουθεί ενεργά και στηρίζει την κοινωνική δράση.

Από τους ομιλητές τονίστηκε η ανάγκη μιας κοινωνικής συμμαχίας για την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και επισημάνθηκε η συρρίκνωση του ανθρωπιστικού χώρου με την ταυτόχρονη μείωση της διεθνούς ανθρωπιστικής χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε ότι αμφότερες προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και ότι κάθε κρίση χαράσσει πολιτικές και συλλογικές δράσεις για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην αναπροσαρμογή των χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών στήριξης του τρίτου τομέα, με προσήλωση στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και προόδου. Σημαντική ήταν η αναφορά που έγινε στις διεθνείς συνεργασίες και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που αποκτά διεθνικό περιεχόμενο, υπό το πρίσμα της ενιαίας υγείας, με στόχο τη στήριξη των πλέον ευάλωτων πληθυσμών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, δεν έλειψε η ανησυχία για τις παρατεταμένες κρίσεις παγκοσμίως, αλλά και για την αδυναμία διεθνών προσωπικοτήτων και φορέων να οδηγήσουν σε ανακουφιστικές παρεμβάσεις στα σημεία που διαχρονικά ή συγκυριακά πλήττονται σφόδρα. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι η αισιοδοξία που χαρακτήριζε τον ανθρωπιστικό χώρο πριν από τρεις δεκαετίες μπορεί να ανακτηθεί, με πυξίδα τις ανθρωπιστικές αρχές και το διεθνές δίκαιο, για μια αλλαγή προοπτικής σε διεθνικό επίπεδο.

Το συνέδριο έδωσε, επίσης, χώρο στον εθελοντισμό που βρίσκεται στην καρδιά των δράσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και βήμα στη φοιτητική κοινότητα να μιλήσει για τον ενεργό ρόλο που αναλαμβάνει, αναπτύσσοντας σημαντικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Τέλος, σε μια εξόχως διαφωτιστική φωτογραφική και αφηγηματική «περιήγηση» σε θύλακες της ανθρωπιστικής κρίσης σήμερα, διακεκριμένοι φωτορεπόρτερ μίλησαν για το μέλλον της ανθρωπιστικής επικοινωνίας, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την επικινδυνότητα της διασποράς των fake news στη βάση της πολυετούς και πολύτιμης εμπειρίας τους στο πεδίο.

Το Συνέδριο για τα 35 χρόνια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας πλαισίωσε αφιερωματική συνεδρία στη μνήμη του ιδρυτή της οργάνωσης, Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ. Συνεργάτες, φίλοι και συνάδελφοι τίμησαν με θερμά λόγια τον ακαδημαϊκό, επιστήμονα, ανθρωπιστή και άνθρωπο που ενέπνευσε και συνεχίζει να καθοδηγεί, με την πρωτοποριακή του ματιά, την ακάματη δράση και τη σημαντική παρακαταθήκη που άφησε, όλους όσοι υπήρξαν μαθητές, συνοδοιπόροι και αποδέκτες της φροντίδας ενός πραγματικού γιατρού του κόσμου.

«Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουμε έναν δημόσιο διάλογο για κοινή και συντονισμένη δράση απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ανθρωπιστικός χώρος σήμερα. Οι Γιατροί του Κόσμου έχουμε διαγράψει 35 χρόνια πορείας με σταθερή προσήλωση απέναντι στον άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη -και αυτό είναι κάτι που έχουμε μάθει από τον ιδρυτή μας, Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ: να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου.

Το διήμερο συνέδριο διεξήχθη στις 21 και 22 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, με την ευγενική χορηγία του Stelios Foundation.

