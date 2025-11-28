Υπό τους ήχους της βροχής και πλήθος κόσμου άναψε χθες στο Σύνταγμα το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε εορταστικό κλίμα μπήκε η Αθήνα, καθώς χθες το βράδυ ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος υπό βροχή.

Το έλατο έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και έχει ύψος 19 μέτρα. Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολούθησε η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια βγήκε στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας άναψε τα φώτα.

Αρκετοί πολίτες βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, κρατώντας ομπρέλες αφού ο καιρός είναι βροχερός.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Παρά τη βροχή, το Σύνταγμα γέμισε με κόσμο για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης μας!

Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα!

Τα Χριστούγεννα είναι συναίσθημα, είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη.

Μας θυμίζουν σε όλους τα παιδικά μας χρόνια, τις ωραίες αναμνήσεις. Και δίνουν ένα μήνυμα: Να αφήνουμε το Εγώ και να κοιτάζουμε το Εμείς. Στις γιορτές, κανένας μόνος του! Όλοι μαζί να είμαστε έξω, να περνάμε όμορφα, να αγαπάμε και κυρίως να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους. Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις λεπτομέρειες των εορταστικών εκδηλώσεων!

