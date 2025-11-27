Η Αθήνα υποδέχεται τα Χριστούγεννα του 2025, με φως, μουσική και εορταστική διάθεση που θα κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Σε άκρως εορταστική ατμόσφαιρα εν μέσω βροχής λόγω της κακοκαιρίας Adel απόψε στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου.

Χιλιάδες Αθηναίοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, όπου το εντυπωσιακό δέντρο – ύψους περίπου 19 μέτρων και στολισμένο με χιλιάδες λαμπάκια – φωτίστηκε μέσα σε χειροκροτήματα και μουσικές. Το σκηνικό συμπλήρωσαν οι πρώτες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που αντήχησαν στο κέντρο της πόλης ενώ ο Πάνος Μουζουράκης με τις μουσικές και τα τραγούδια του συνοδεύει μουσικά την κεντρική χριστουγεννιάτική εκδήλωση της Αθήνας για τις φετινές γιορτές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejnzmczgl15?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τις 17:00 η πλατεία είχε ήδη «πλημμυρίσει» από κόσμο, ενώ η Big Band του Δήμου Αθηναίων άνοιξε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στις 18:00 τη σκυτάλη πήρε η Φιλαρμονική Ορχήστρα, προετοιμάζοντας το κλίμα για τη μεγάλη στιγμή της βραδιάς. Ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή για μια διπλή συναυλία, πριν και μετά τη φωταγώγηση, προσφέροντας ζωντάνια και ρυθμό στο κοινό που παρέμενε στη θέση του παρά τις σταγόνες της βροχής. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ συμμετείχε και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, που πρόσθεσε μια ζεστή, γιορτινή νότα στην ατμόσφαιρα. Στις 19:30 το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωταγωγήθηκε εντυπωσιακά, με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν μέσα σε μια ονειρική χριστουγεννιάτικη εικόνα. Παρότι η βροχή δεν έλειψε, δεν στάθηκε εμπόδιο για εκατοντάδες πολίτες που θέλησαν να ζήσουν από κοντά την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στην Αθήνα.

Παρά τη βροχή που «πέφτει» κατά διαστήματα στο κέντρο της Αθήνας, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσει τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να μη χάνουν το χαμόγελο τους, κρατώντας ομπρέλες και βγάζοντας φωτογραφίες μπροστά στο εντυπωσιακά στολισμένο δέντρο. Το δέντρο φωτίστηκε με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ ολόκληρη η πλατεία απέκτησε γιορτινή λάμψη με μουσικές, προβολές και χριστουγεννιάτικες εγκαταστάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και εορταστική, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες με μουσικά δρώμενα, φωτιστικές εγκαταστάσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε όλο το κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων έχει προγραμματίσει πλήθος εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Πρωτοχρονιά, μετατρέποντας το κέντρο σε έναν ζωντανό, γιορτινό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Οι εικόνες από τη φωταγώγηση καταγράφουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να φωτογραφίζεται γύρω από το δέντρο, να απολαμβάνει τη γιορτινή λάμψη και να κάνει την πρώτη του βόλτα στα στολισμένα σημεία της πόλης. Η Αθήνα υποδέχεται έτσι επίσημα τα Χριστούγεννα του 2025, με φως, μουσική και εορταστική διάθεση που θα κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.