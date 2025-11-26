Προς δυναμικές κινητοποιήσεις οι αγρότες.

Το πρόγραμμα των δυναμικών κινητοποιήσεων «κλείδωσε» για τους αγρότες της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι αγρότες της Λάρισας και της Μαγνησίας πρόκειται να στήσουν το μπλόκο τους την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 13.00, στη Νίκαια ενώ την ίδια ημέρα και ώρα οι αγρότες της Καρδίτσας αναμένεται να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στον Ε-65.

Ηδη έχουν απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον αγροτικό κόσμο να στηρίξει τις κινητοποιήσεις και να δώσει δυναμικό παρών στα μπλόκα με στόχο την επίλυση των αιτημάτων τους.