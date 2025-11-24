Για σφοδρά κύματα διαδοχικών κακοκαιριών τις επόμενες ημέρες κάνουν λόγο διάφοροι μετεωρολόγοι.

Νέα κύματα διαδοχικών κακοκαιριών αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες.

Όπως είπε η μετεωρολόγος του ANT1, Χαρά Μάλεση σήμερα θα υπάρξει ένα «διάλειμμα» καθώς από αύριο, κυρίως από την δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Από την Τετάρτη θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ενώ η κορύφωση της κακοκαιρίας θα είναι Πέμπτη με Σάββατο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-degolu6m1jrd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με την σειρά του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος ανέφερε πως «ο καιρός θα είναι στις πρώτες ειδήσεις καθώς έχει σημαντικές βροχές».

Συγκεκριμένα τόνισε πως αύριο θα ξεκινήσει μία νέα κακοκαιρία από την δυτική Ελλάδα, όπου θα επηρεαστούν με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος «η Κέρκυρα φαίνεται πως θα κάνει ρεκόρ συγκέντρωσης βροχής από τότε που κρατάμε στατιστικά, δηλαδή από το 1901».

Συνέχισε λέγοντας ότι την Τετάρτη η κακοκαιρία θα περάσει και προς τις Κυκλάδες αλλά και νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Την Πέμπτη θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του καιρού ανώ την Παρασκευή η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα. Παρασκευή και Σάββατο αναμένεται να πέσουν καταιγίδες και στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και του Αιγαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dego4b2hr4wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης χαρακτήρισε «επικίνδυνη» την εβδομάδα που διανύουμε. Όπως τόνισε από αύριο Τρίτη, η δυτική Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο κόκκινο και η βορειοδυτική Ελλάδα, με αρκετές βροχές. Θα δούμε και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Την Τετάρτη, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Πάλι οι ίδιες περιοχές θα βρίσκονται στο επίκεντρο, βροχές, καταιγίδες. Ο κ. Μαρουσάκης τόνισε πως «θα έχουμε ένα πέρασμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως όμως προς τα νότια θαλάσσια τμήματα».

Κλείνοντας είπε «Την Πέμπτη, θα βαρύνει ο καιρός γενικότερα, ωστόσο οι ίδιες εκτάσεις θα βρίσκοντα ξανά στο επίκεντρο των κακοκαιριών. Και πάλι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού στις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί.

Έρχεται η κακοκαιρία η μία πίσω από την άλλη και δεν προλαβαίνουν τα εδάφη να αντιμετωπίσουν αυτούς τους μεγάλους όγκους νερού με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-degpeh8rtbvl?integrationId=40599y14juihe6ly}