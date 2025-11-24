Ο δήμος Καστοριάς ενημέρωσε τον ΕΛΓΑ, για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες φασολιού, καλαμποκιού και τριφυλλιού λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Την κήρυξη των δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας αποφάσισε η ενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά τα έντονα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, είχε προηγηθεί εισήγηση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και γραπτά αιτήματα των δημάρχων Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Νεστορίου, λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν τα ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση πόρων, μέσων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

