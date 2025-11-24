Έτοιμοι να στηθούν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ για όσο χρειαστεί, δηλώνουν οι αγρότες, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι ο κεντρικός οδικός άξονας της χώρας θα αποκλειστεί μέσα στην καρδιά των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο κι επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, όπως αποφασίστηκε στην χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια.

Για τη Θεσσαλία, το ενιαίο μπλόκο δεν φαίνεται να υπερισχύει - καθώς υπάρχουν φωνές για μικρότερα τοπικά μπλόκα ανά νομό κυρίως για οικονομικούς λόγους - ωστόσο υπάρχουν σχέδια για τρακτέρ στους δρόμους αλλά και στα λιμάνια, καθώς και προτάσεις για άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, για τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα.

Αίσθηση προκαλούν όμως και οι νέες καταγγελίες αγροτών από τις Σέρρες. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας, ο Στέργιος Λίτος, πρόεδρος του πανελλαδικού αγροτικού συλλόγου καλλιεργητών ενεργειακών φυτών, τόνισε πως το 60% των ΑΦΜ στο νομό Σερρών είναι μπλοκαρισμένα.

Όπως διευκρινίζει πρόκειται για «πραγματικά χωράφια, καλλιέργειες: βαμβάκια, καλαμπόκια, σιτάρια, ηλιόσποτα τριφύλλια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αγρότες αντιλήφθηκαν πως τα ΑΦΜ τους ήταν μπλοκαρισμένα την περασμένη εβδομάδα - και συγκεκριμένα την Τετάρτη όταν ανακοινώθηκε πως ξεκίνησαν οι πληρωμές του 2024.

«Είμαστε υπέρ των ελέγχων», ανέφερε ο κ. Λίτος, ωστόσο χιλιάδες αγρότες στις Σέρρες παραμένουν «μπλοκαρισμένοι» από τις πληρωμές. «Πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι;» διερωτάται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-degpj5j33275?integrationId=40599y14juihe6ly}