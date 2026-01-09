«Δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες», το μήνυμα των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι κατάσχεσαν ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο, το Olina κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Καραϊβική.

Σε ανακοίνωσή της, η αρμόδια Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα.

«Για άλλη μια φορά, οι κοινές διατλαντικές δυνάμεις μας έστειλαν ένα σαφές μήνυμα σήμερα το πρωί: «δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες». Σε μια επιχείρηση πριν από την αυγή, Πεζοναύτες και Ναύτες της Κοινή Ομάδας Εργασίας Southern Spear, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, απογειώθηκαν από το USS Gerald R. Ford και κατέλαβαν το Motor/Tanker Olina στην Καραϊβική Θάλασσα χωρίς απρόοπτα. Κινήσεις σαν κι αυτή υποστηρίζονται από την πλήρη ισχύ της Ομάδας Αμφίβιας Ετοιμότητας του Ναυτικού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των έτοιμων και θανατηφόρων πλατφορμών των USS Iwo Jima, USS San Antonio και USS Fort Lauderdale. Η Επιχείρηση Νότιο Δόρυ του Υπουργείου Πολέμου είναι ακλόνητη στην αποστολή της να υπερασπιστεί την πατρίδα μας τερματίζοντας την παράνομη δραστηριότητα και αποκαθιστώντας την ασφάλεια στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε η ανακοίνωση των ΗΠΑ.

{https://twitter.com/Southcom/status/2009626517660107010}

Το Olina, σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε ψευδώς τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή. Το πλοίο, που προηγουμένως ονομαζόταν Minerva M, είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για τον ρόλο του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι κατασχέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν στόχο να ασκήσουν πίεση στη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να θέσουν εκτός λειτουργίας τον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων. Πρόκειται για περίπου 1.000 πλοία που εμπλέκονται σε παραπλανητικές πρακτικές για να αποκρύψουν τον ρόλο τους στη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις ή είναι παράνομο.

Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν επίσης στο να σταλεί μήνυμα προς τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ότι δεν θα πρέπει να συμμαχήσουν με το Καράκας ή να παραβιάζουν τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η πρώτη κατάσχεση

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την Τετάρτη επιχείρηση για την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera, που φέρει ρωσική σημαία και συνδέεται με τη Βενεζουέλα, παλαιότερα γνωστό ως Bella-1.

Το NBC News ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν υπό την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι «το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ηγήθηκε της επιχείρησης με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού» και «αξιωματούχοι των αμερικανικών αρχών βρίσκονται επί του παρόντος στο πλοίο».

{https://twitter.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504}

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε συντονισμό του υπουργείου Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση

το M/V Bella 1 για παραβιάσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ. Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από την αμερικανική ακτοφυλακή» ανέφερε η επίσημη επιβεβαίωση.

{https://twitter.com/visionergeo/status/2008887222787887241}

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, προειδοποίησε μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, που έπλεε υπό ρωσική σημαία, ότι ο «αποκλεισμός» του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε «πλήρη ισχύ».

«Ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομος παραμένει σε πλήρη ισχύ - οπουδήποτε στον κόσμο» έγραψε ο Χέγκσεθ.

{https://twitter.com/PeteHegseth/status/2008900933242032586}

Δεν υπήρχαν ρωσικά πλοία κοντά στο Bella 1 όταν η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε στο πλοίο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αποτρέποντας την πιθανότητα αντιπαράθεσης μεταξύ των αμερικανικών και των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρει η Washington Post.

Αρκετά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έφυγαν από βάσεις της Βρετανίας το πρωί της Τετάρτης και κατευθύνθηκαν βορειοδυτικά προς το πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, σύμφωνα με site παρακολούθησης πτήσεων. Τα δεδομένα της πορείας του πλοίου δείχνουν επίσης ότι το πετρελαιοφόρο έκανε μια απότομη δεξιά στροφή στον βόρειο Ατλαντικό νωρίτερα το πρωί.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε με επιτυχία στο πετρελαιοφόρο μετά από μια καταδίωξη περίπου δύο εβδομάδων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την επιχείρηση. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή δεν συνάντησε καμία αντίσταση ή εχθρότητα από το πλήρωμα, δήλωσε ο αξιωματούχος.

{https://twitter.com/aborealis940/status/2008883181890712058}

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Απαντώντας στην κατάσχεση του Bella 1/Marinera, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, λέγοντας ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών». Το δεξαμενόπλοιο είχε λάβει προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο.

Την ίδια ώρα ο Αντρέι Κλίσας, ανώτερος Ρώσος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, δήλωσε ότι η κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία από τις ΗΠΑ την Τετάρτη ήταν μια πράξη απόλυτης πειρατείας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα η Μόσχα απαίτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση» των Ρώσων που βρίσκονται στο Marinera, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την «άμεση επιστροφή» τους στην πατρίδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών συνεχισε λέγοντας πως «παρακολουθεί στενά» τις αναφορές για την απόβαση αμερικανικών στρατευμάτων στο πλοίο. Το δεξαμενόπλοιο, Marinera, ταξίδευε από το Ιράν στη Βενεζουέλα, αλλά επέστρεψε στον Ατλαντικό αφού προσπάθησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που στόχευε τα πετρελαιοφόρα, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις και δραστηριοποιούνταν κοντά στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Τις 24 ώρες που προηγήθηκαν της επιχείρησης, παρατηρήθηκαν πολλαπλές πτήσεις επιτήρησης πάνω από το πλοίο, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών από αμερικανικές βάσεις στην Ισλανδία και αεροσκάφη RAF Rivet Joint και P-8 Poseidon από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι ικανά να ανιχνεύουν υποβρύχια.

Η κατάσχεση, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει εντάσεις με τη Ρωσία, έγινε αφότου το δεξαμενόπλοιο, (αρχικά γνωστό ως Bella-1), πέρασε από ένα θαλάσσιο «αποκλεισμό» των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοια που είχαν υποστεί κυρώσεις και απέρριψε τις προσπάθειες της ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβαστεί σε αυτό. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξάγεται από την ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό. Πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση όταν έλαβε χώρα η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

{https://twitter.com/TankerTrackers/status/2008869603204829508}

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό πλέον ως Marinera και νηολογημένο υπό ρωσική σημαία, είναι το τελευταίο δεξαμενόπλοιο που στοχεύει η ακτοφυλακή των ΗΠΑ από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.

Σε άλλο περιστατικό η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ κατάσχεσε επίσης ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα σε ύδατα της Λατινικής Αμερικής, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιβάλλουν θαλάσσιο «αποκλεισμό» πλοίων από τη Βενεζουέλα που έχουν υποστεί κυρώσεις.

{https://twitter.com/DD_Geopolitics/status/2008886151432810925}

Η ισλανδική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί τις κινήσεις του Marinera, το οποίο, όπως ανέφερε, κατέπλευσε στη νοτιοανατολική ισλανδική αποκλειστική οικονομική ζώνη γύρω στις 6 π.μ. (ώρα Ελλάδας).

Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι δεν μεταφέρει κανένα φορτίο πετρελαίου το τάνκερ ενώ εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δήλωσε στο MBL.is πως «η ισλανδική ακτοφυλακή παρακολουθεί τις κινήσεις αυτού του σκάφους, όπως και άλλων πλοίων που εμφανίζονται στα συστήματα επιτήρησης της ακτοφυλακής στα ύδατα γύρω από την Ισλανδία».

Τα ισλανδικά Μέσα μεταδίδουν πως το Bella 1, το οποίο μέχρι πρόσφατα έπλεε υπό σημαία Γουιάνας, μετονομάστηκε σε Marinera με ρωσική σημαία πλέον. Πριν από το εμπάργκο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το Bella 1 μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αλλά το πλήρωμα ισχυρίζεται τώρα ότι οι δεξαμενές του πλοίου είναι άδειες.

Με πληροφορίες του Reuters/Sky News/WSJ






