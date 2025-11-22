Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τι συνέβη.

Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αποδίδει την καταστροφή στο φαινόμενο «Οrographic lifting».

«Οταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία. Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”. Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting)»εξηγεί αρχικά.

Και συνεχίζει: «Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία). Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος».

«Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο. Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές. Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται rain trains» καταλήγει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0tg4uFiTjBAFyRfsekkmr2ZtHpxzAkCiDoZ1uhdHVBkDh6KfnX9y55iJNfuJ8AfTtl}

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Τo φαινόμενο "Οrographic lifting" έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλαδα...

Γιατί τις τελευταίες ημέρες βρέχει τόσο πολύ μόνο στην δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα;

'Οταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία.

Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”

Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting).

Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).

Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος.

Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο.

Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές.

Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται “rain trains”».