«Ως εδώ. Κάτω τα χέρια από το τρανς σώμα μας».

Πορεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης Τρανς Θυμάτων, η οποία τιμάται διεθνώς κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου.

Όπως μεταδίδει το parallaximag.gr, Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, φορείς, συλλογικότητες και αλληλέγγυοι βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης, κρατώντας πανό με το σύνθημα «ΩΣ ΕΔΩ. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΝΣ ΣΩΜΑ ΜΑΣ» και φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στη βία και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από το Άγαλμα του Βενιζέλου και η πορεία ακολούθησε διαδρομή μέσα από πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περαστικών και δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα μνήμης και διεκδίκησης.

Σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών επισημαίνεται πως «τη φετινή 20η Νοέμβρη, αλλά και κάθε μέρα, διατρανώνουμε το αυτονόητο: Κάτω τα χέρια από το τρανς σώμα μας». Υπενθυμίζουν επίσης ότι «κάθε χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου, από το 1999, θυμόμαστε και τιμούμε τις ζωές που χάθηκαν», αναδεικνύοντας την παγκόσμια διάσταση της βίας κατά των τρανς ανθρώπων.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ημέρα αυτή δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή μνήμης για όσες και όσους δολοφονήθηκαν λόγω της ταυτότητάς τους, αλλά και μια υπενθύμιση της ανάγκης για ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων, πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και εξάλειψη της κοινωνικής και θεσμικής τρανσφοβίας.