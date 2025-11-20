Χρειάστηκε μόλις μία κακοκαιρία για να ξεπλυθεί το «make-up» των έργων βιτρίνας και να αποκαλυφθεί η γυμνή αλήθεια.

Η Καστοριά είναι μια πόλη ανοχύρωτη. Μια πόλη που με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις μετατράπηκε σε δεύτερη λίμνη, όχι από τη φυσική της ομορφιά, αλλά από την αδιαφορία και την προχειρότητα εκείνων που υποτίθεται ότι την φροντίζουν.

Η εικόνα της πόλης σήμερα ήταν αποκαρδιωτική. Δρόμοι ποτάμια, φρεάτια βουλωμένα που αντί να ρουφούν νερό ανέβλυζαν λύματα και απόγνωση, και πολίτες στα όρια της νευρικής κρίσης. Όμως, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η βροχή. Είναι η «ιλαροτραγωδία» των ημιτελών έργων.

Η κραυγή απόγνωσης στην Πυθαγόρα

Το ποτήρι ξεχείλισε –κυριολεκτικά και μεταφορικά– στην οδό Πυθαγόρα. Εκεί, μια κάτοικος, βλέποντας την περιουσία της να καταστρέφεται για τρίτη φορά, έγινε η φωνή της οργής όλων μας. Με τους χώρους πλημμυρισμένους, κάλεσε τον Αντιδήμαρχο κ. Τσανούσα, όχι για να ζητήσει χάρη, αλλά για να απαιτήσει το αυτονόητο.

«Αφού δεν είστε ικανοί και δεν μπορείτε, μην τα ξεκινάτε τα έργα! Μην τα κάνετε!» του φώναξε, απειλώντας με προσφυγή στον Εισαγγελέα.

Και πώς να μην φωνάξει; Πόσες φορές πρέπει ένας πολίτης να αδειάζει νερά και λάσπες από την ιδιοκτησία του επειδή ο Δήμος αποφάσισε να ανοίξει «μέτωπα» που δεν μπορεί να κλείσει;

Παγίδες θανάτου αντί για «Ανάπλαση»

Ο κ. Τσανούσας, θορυβημένος, εμφανίστηκε στο σημείο με συνεργείο και τον υπεύθυνο του έργου. Τι αντίκρισαν; Εικόνα που θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη και όχι εργοτάξιο ανάπλασης.

Φωτογραφία που μιλά από μόνη της:

Κι όμως, μέσα σε αυτή την καταστροφή, το χειρότερο δεν ήταν τα νερά. Ήταν η συμπεριφορά. Όταν η απελπισμένη γυναίκα εξέφρασε τα παράπονα της στον υπεύθυνο του έργου για την επικινδυνότητα και την καθυστέρηση, εκείνος είχε το απύθμενο θράσος να την ειρωνευτεί:

«Εσύ είσαι ανικανοποίητη με ό,τι και αν γίνει. Θα ησυχάσεις μόνο αν βάλουμε μια ταμπέλα με το όνομά σου εδώ…».

Κι όλα αυτά χωρίς να αναφερθούν τα εξής κατορθώματα του εν λόγω υπευθύνου και της δημοτικής αρχής:

Δέντρα κομμένα: Η σκιά και το οξυγόνο θυσιάστηκαν στο βωμό ενός σχεδίου που κανείς δεν βλέπει να ολοκληρώνεται.

Παγίδες θανάτου: Ημιτελές μπετόν με σίδερα και συρματοπλέγματα να εξέχουν σαν λόγχες. Άνθρωποι σκοντάφτουν, πέφτουν και τραυματίζονται σοβαρά.

Σχεδιασμός ανάπλασης: από τα ….LIDL

Η λέξη είναι μικρή για να περιγράψει τέτοια συμπεριφορά. Συνεργάτες ενός Δήμου που πληρώνονται από τους δημότες, αντί να χαμηλώσουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγγνώμη, κουνάνε το δάχτυλο και ειρωνεύονται τα θύματα της ανικανότητάς τους. Νομίζουν ότι βρίσκονται σε άλλη εποχή; Νομίζουν ότι οι πολίτες είναι υποτελείς;

Η καταγγελία της κατοίκου σοκάρει:

Εκτός των άλλων, η γυναίκα που βγήκε από τα ρούχα της σήμερα, αποκάλυψε πως η συγγενής της, που ήρθε από την Αυστραλία για διακοπές στην πατρίδα το περασμένο Καλοκαίρι, κατέληξε στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με σπασμένο ισχίο, πέφτοντας μέσα σε αυτές τις κακοτεχνίες των ανάλγητων. Αντί για φιλοξενία, η Καστοριά της προσέφερε χειρουργεία και πόνο. Είναι αυτή η εικόνα που θέλετε για τον τουρισμό μας;

Ως εδώ!

Η πόλη βούλιαξε. Καταστήματα πλημμύρισαν, λακκούβες-λίμνες κρύβουν κινδύνους, και η καθημερινότητα έχει γίνει αβίωτη.

Το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή είναι σαφές: Τελειώστε τα έργα που έχουν βαλτώσει. Κλείστε τις τρύπες. Καθαρίστε τα φρεάτια. Αλλά κυρίως, μαζέψτε τους “υπευθύνους” σας. Η αλαζονεία δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο. Και η υπομονή των πολιτών της Καστοριάς, όπως και τα φρεάτια σας, έχει πλέον ξεχειλίσει.

