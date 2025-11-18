Αύριο θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι 21 συλληφθέντες μεταξύ των οποίων και η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Προφυλακίστηκαν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή κατηγορούμενοι του κυκλώματος για τις τηλεφωνικές απάτες. Μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα, μεταξύ των οποίων και η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

