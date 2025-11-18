Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 και θα προβληθεί live από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Το ποσό των 2.050.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00. Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης,την 45η κλήρωση τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 01095, σειρά η 1η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα στην αποψινή κλήρωση έχει τζάκποτ. Οι λαχνοί 1095 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 2η και 10η και σειρές Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 40992. Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι λαχνοί: 11787, 16965, 23852, 28069, 31218, 48193, 56908, 73035 και 75819.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το Λαϊκό Λαχείο, έρχεται με ειδική κλήρωση, λόγω Black Friday, και μοιράζει 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή.