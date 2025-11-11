Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο πίνακας των κερδών για την αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 45η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 01095, σειρά η 1η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.050.000 ευρώ περίπου.

Οι λαχνοί 1095 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 2η και 10η και σειρές Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 40992. Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 11787, 16965, 23852, 28069, 31218, 48193, 56908, 73035 και 75819.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τον πίνακα κερδών.