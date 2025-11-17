Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το «25ο θύμα» του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.

Πριν από λίγο έκλεισαν οι σταθμοί μετρό, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια από τους οποίους θα διέρχονται χωρίς στάση οι συρμοί.

Πλήθος κόσμου τίμησε με λουλούδια την επέτειο

Πλήθος πολιτών συνέρρεε στο Πολυτεχνείο, καθώς οι τριήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης φτάνουν στο αποκορύφωμά τους—μιας εξέγερσης που θεωρείται η απαρχή του τέλους της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, σωματεία, οικογένειες με παιδιά, συλλογικοί φορείς και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής τιμούν τους νεκρούς, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια.

Στη 1 το μεσημέρι οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση και η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Θυμίζεται ότι το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του από το περασμένο Σάββατο, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων και, ήδη, πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανισμών, έχει επισκεφθεί τον χώρο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν στα γεγονότα που σημάδεψαν τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν υπέρ της Δημοκρατίας κατά την περίοδο της Χούντας.

Λόγω των εκδηλώσεων έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ μεταβολές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.