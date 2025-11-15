Τι λένε Σάκης Αρναούτογλου και Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η μέρα που έρχεται ο χειμώνας στη χώρα.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και σήμερα, Σάββατο (15/11), ενώ από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός των επόμενων ημερών όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, με αρκετά σύννεφα από τα δυτικά θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο χωρίς ωστόσο να έχουμε φαινόμενα όπως και την Κυριακή. Ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας, θα έχουμε πυκνά σύννεφα και αναμένονται φαινόμενα στα ΒΔ της χώρας, ενώ την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε νέες βροχές.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι μαλακός και θα παραμείνει ήπιος μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Ωστόσο, από εκεί και πέρα και μέχρι τις 23/11 η ψυχρή μάζα από την Ευρώπη δεν αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα, ενώ η τάση του καιρού από τις 24/11 και μετά είναι να μπαίνουμε σιγά - σιγά στο κρύο.

Μέχρι και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα βλέπουμε καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας, με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού να είναι οι ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί αλλά και το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Δηλαδή, η θερμοκρασία να ξεκινάει από πολύ χαμηλές τιμές και να φθάνει σε υψηλές αργά το μεσημέρι.

Το ατμοσφαιρικό βουνό εμποδίζει τις κακοκαιρίες να πλησιάσουν τη χώρα μας έως και το Σαββατοκύριακο, καθώς από τη Δευτέρα σιγά σιγά αλλάζει το σκηνικό του καιρού.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, θα ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο κακοκαιριών στη χώρα μας. Κοντά στα μέσα της εβδομάδας (Τρίτη - Τετάρτη), μας έρχεται και πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας, για να μας θυμίσει, στην αρχή, φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις και, στην πορεία, να μας οδηγήσει σε μια πρώτη γεύση από χειμώνα.

Τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν κοντά στις 24 με 25 Νοεμβρίου να κατεβαίνει μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα επηρεάσει πρώτα τμήματα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης και δειλά δειλά θα φθάσει μέχρι και τη χώρα μας, για να πάρουμε μια γεύση από χειμώνα, με τον υδράργυρο να πέφτει αρκετούς βαθμούς.

