Από τις καλές καιρικές συνθήκες στο χειμώνα η χώρα. Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Μέχρι και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα βλέπουμε καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού να είναι οι ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί αλλά και το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Δηλαδή η θερμοκρασία να ξεκινάει από πολύ χαμηλές τιμές και να φθάνει σε υψηλές αργά το μεσημέρι.

Σήμερα Παρασκευή, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και καθαρή ατμόσφαιρα, προσοχή νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα λόγω περιορισμένης ορατότητας.

Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα φθάνει σε εντάσεις έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε σήμερα κάτι το αξιόλογο. Αυξημένη υγρασία σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις αλλά και στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι ήπιοι ενώ η θερμοκρασία ξεκινάει από μονοψήφια νούμερα (9 βαθμούς) για να καταλήξει αργά το μεσημέρι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Αυξημένη τοπική υγρασία, περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες έχουμε τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Το διήμερο Σάββατο με Κυριακή οι ομίχλες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρα μας και ίσως είναι και το αίτιο όπου προς τη βόρεια Ελλάδα δεν θα επιτρέψουν τον υδράργυρο να ανέβει πάνω από τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Το ατμοσφαιρικό βουνό εμποδίζει τις κακοκαιρίες να πλησιάσουν τη χώρα μας έως και το Σαββατοκύριακο, καθώς από τη Δευτέρα σιγά σιγά αλλάζει το σκηνικό του καιρού.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρες θα ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο κακοκαιριών στη χώρα μας. Κοντά στα μέσα της εβδομάδας (Τρίτη - Τετάρτη), μας έρχεται και πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας για να μας θυμίσει στην αρχή φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις και στην πορεία να μας οδηγήσει σε μία πρώτη γεύση από χειμώνα.

Τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν κοντά στις 24 με 25 Νοεμβρίου να κατεβαίνει μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα επηρεάσει πρώτα τμήματα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης και δειλά δειλά θα φθάσει μέχρι και τη χώρα μας για να πάρουμε μία γεύση από χειμώνα, πέφτοντας αρκετούς βαθμούς ο υδράργυρος.

