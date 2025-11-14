Μαλακός καιρός για λίγες ακόμη μέρες. Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός των επόμενων ημερών όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, με αρκετά σύννεφα από τα δυτικά θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο χωρίς ωστόσο να έχουμε φαινόμενα όπως και την Κυριακή. Ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας, θα έχουμε πυκνά σύννεφα και αναμένονται φαινόμενα στα ΒΔ της χώρας, ενώ την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε νέες βροχές.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι μαλακός και θα παραμείνει ήπιος μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη. Ωστόσο, από εκεί και πέρα και μέχρι τις 23/11 η ψυχρή μάζα από την Ευρώπη δεν αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα, ενώ η τάση του καιρού από τις 24/11 και μετά είναι να μπαίνουμε σιγά - σιγά στο κρύο.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=uOUo9JG8fYg}