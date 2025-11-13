Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη».

Επίσημα πλέον, η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατικές τέσσερις οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα Antifa, ανάμεσά τους την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε το πρώτο βήμα σήμερα. Με ανακοίνωση ανακήρυξε «Ειδικά χαρακτηρισμένους παγκόσμιους τρομοκράτες» την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», την «Antifa Ost» στη Γερμανία και την «Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία/ Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο» στην Ιταλία. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τις χαρακτηρίσει «Ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις δύο ελληνικές «τρομοκρατικές» οργανώσεις

Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάνει μια σύντομη περιγραφή των τεσσάρων οργανώσεων. Χαρακτηρίζει τις δύο ελληνικές βίαιες, αναρχικές, αντικαπιταλιστικές οργανώσεις και κάνει αναφορά στις επιθέσεις για τις οποίες έχουν αναλάβει την ευθύνη.

Η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» είναι μια «ελληνική αναρχική και “αντικαπιταλιστική” οργάνωση που έχει κάνει απόπειρες και επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον ελληνικών κυβερνητικών στόχων», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στην περιοχή Γουδή, στις 18 Δεκεμβρίου 2023», συμπληρώνει.

Σε ανάρτηση στο Χ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσθέτει πως η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» είναι μια «βίαιη αναρχική οργάνωση που ορκίζεται ένοπλη σύγκρουση εναντίον αστυνομικών και κρατικών υποδομών». Παράλληλα, σημειώνει ότι η οργάνωση χρησιμοποίησε δυναμίτη στην αυτοσχέδια βόμβα που τοποθέτησε κοντά στην έδρα των ΜΑΤ.

Για την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει στην ανακοίνωση πως είναι μια «ελληνική αναρχική και “αντικαπιταλιστική” οργάνωση. Συνδέει τις ενέργειές της με ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και επικαλείται την αντίθεση στις “καπιταλιστικές δομές”, την “κρατική καταστολή” και την αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη».

Αναφορικά με τη δράση της οργάνωσης, προσθέτει ότι ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, με στόχο το υπουργείο Εργασίας (3 Φεβρουαρίου 2024) και τα γραφεία της Hellenic Train (11 Απριλίου 2025). Σε ανάρτηση στο Χ επίσης χαρακτηρίζει βίαιη την οργάνωση.

Οι δύο οργανώσεις σε Γερμανία και Ιταλία

Η «Antifa Ost» είναι μια οργάνωση με έδρα τη Γερμανία. «Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον ατόμων που θεωρεί “φασίστες” ή μέρος της “δεξιάς σκηνής” στη Γερμανία από το 2018 έως το 2023 και κατηγορείται ότι έκανε σειρά επιθέσεων στη Βουδαπέστη στα μέσα Φεβρουαρίου 2023», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 η Ουγγαρία χαρακτήρισε την Antifa Ost τρομοκρατική οργάνωση και την πρόσθεσε στην εθνική λίστα κατά της τρομοκρατίας», συμπληρώνει στην ανακοίνωση.

Στο Χ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η «Antifa Ost» είναι «διαβόητη για τη χρήση σφυριών σε προμελετημένες επιθέσεις εναντίον ανυποψίαστων θυμάτων» και συμπληρώνει ότι επιτέθηκε σε εννέα ανθρώπους στη Βουδαπέστη.

Η «Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία/ Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο» είναι «μια αναρχική οργάνωση που κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στην Ιταλία, με ιστορικές αυτοαποκαλούμενες συνδέσεις στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και την Ασία. Δηλώνει την αναγκαιότητα του επαναστατικού ένοπλου αγώνα κατά των κρατών και του “Φρουρίου της Ευρώπης”», επισημαίνει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Από το 2003 έχει αναλάβει την ευθύνη για απειλές βίας, βόμβες και επιστολές- βόμβες εναντίον πολιτικών και οικονομικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός δικαστηρίου και άλλων “καπιταλιστικών θεσμών”», συμπληρώνει.

Στο Χ σημειώνει ότι είναι «συνασπισμός βίαιων αναρχικών». Έχει αναλάβει την ευθύνη για πυροβολισμό στελέχους στη Γένοβα και έχει στείλει βόμβες σε πολιτικούς, πρεσβείες και πολιτικούς στόχους, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, προσθέτει.

«Παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία

Ο χαρακτηρισμός αυτών των οργανώσεων ως τρομοκρατικών «εκθέτουν και απομονώνουν οντότητες και άτομα, στερώντας τους την πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και σε πόρους που χρειάζονται προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιθέσεις», υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα ατόμων και οργανώσεων που χαρακτηρίστηκαν τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ ή είναι στην κατοχή και τον έλεγχο Αμερικανού, μπλοκάρονται. Απαγορεύεται γενικά σε πολίτες των ΗΠΑ να έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες με άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Είναι επίσης έγκλημα η εν γνώσει παροχή υλικής υποστήριξης ή πόρων σε αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ή η απόπειρα και συνωμοσία για κάτι τέτοιο», συμπληρώνει.

«Άτομα που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες με εκείνους που χαρακτηρίστηκαν σήμερα ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο κυρώσεων. Ειδικότερα, η εμπλοκή σε συγκεκριμένες συναλλαγές μαζί τους ενέχει τον κίνδυνο δευτερογενών κυρώσεων, σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές αρχές», προειδοποιεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ρούμπιο: Θα στερήσουμε τη χρηματοδότηση και τους πόρους τρομοκρατών

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον χαρακτηρισμό των τεσσάρων «βίαιων» οργανώσεων έγινε με βάση την «ιστορική δέσμευση» του Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει «την εκστρατεία πολιτικής βίας» της Antifa.

Η κίνηση αυτή υποστηρίζει το Προεδρικό Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας-7 «μια πρωτοβουλία για την εξάρθρωση των αυτοαποκαλούμενων “αντιφασιστικών” δικτύων, οντοτήτων και οργανώσεων που χρησιμοποιούν πολιτική βία και τρομοκρατικές ενέργειες για να υπονομεύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα συνταγματικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Οργανώσεις που συνδέονται με αυτό το κίνημα εκφράζουν επαναστατικές αναρχικές ή μαρξιστικές ιδεολογικές, συμπεριλαμβανομένου του αντιαμερικανισμού, του αντικαπιταλισμού και του αντιχριστιανισμού, χρησιμοποιώντας τες για να υποκινήσουν και να δικαιολογήσουν βίαιες επιθέσεις, στο εσωτερικό και το εξωτερικό», δήλωσε ακόμα ο Ρούμπιο και διεμήνυσε:

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία της εθνικής και της δημόσιας ασφάλειας και θα στερήσουμε τη χρηματοδότηση και τους πόρους τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων άλλων οργανώσεων Antifa σε όλο τον κόσμο».

