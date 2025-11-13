«Θα διαλύσουμε αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα», διαμηνύει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για πρώτη φορά θα βάλει στο στόχαστρο ως «τρομοκρατικές» τέσσερις οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα Antifa στην Ευρώπη. Οι δύο από αυτές είναι ελληνικές, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News.

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. «Θα εντοπίσουμε και θα διαλύσουμε αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα χαρακτηρίσει επίσημα τέσσερις οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ως «Ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» και ως «Ειδικά χαρακτηρισμένους παγκόσμιους τρομοκράτες». Εκτός από τις δύο οργανώσεις στην Ελλάδα, η μία είναι η ιταλική και η άλλη γερμανική, που κατηγορούνται για την οργάνωση ή την εκτέλεση επιθέσεων με βόμβες, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Ποιες είναι οι 4 οργανώσεις που θα χαρακτηριστούν τρομοκρατικές

Η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» είναι η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, στην περιοχή Γουδή, τον Δεκέμβριο του 2023.

Η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» έχει αναλάβει την ευθύνη για τις βομβιστικές επιθέσεις στα γραφεία της Hellenic Train τον περασμένο Απρίλιο και απέναντι από το υπουργείο Εργασίας, τον Φεβρουάριο του 2024.

Στη Γερμανία, στο στόχαστρο μπαίνει η «Antifa Ost», που έχει συνδεθεί με επιθέσεις που έχουν γίνει στη χώρα από το 2018 έως το 2023. Εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την οργάνωση. Τον Σεπτέμβριο η Ουγγαρία χαρακτήρισε τρομοκρατική την οργάνωση, για επίθεση εννέα μελών της σε πολίτες με σφυριά, γκλομπ και σπρέι πιπεριού, στη Βουδαπέστη το 2023.

Το «Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο», γνωστό και ως «Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία», είναι ένας συνασπισμός οργανώσεων με έδρα την Ιταλία. Έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαιες εγκληματικές ενέργειες τις τελευταίες δύο δεκαετίες: επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυροβολισμούς.

Τι σημαίνει η κίνηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση θα χαρακτηρίσει με αυτό τον τρόπο ξένες οργανώσεις που συνδέονται με την Antifa, επεκτείνοντας εκτός των συνόρων τη σχετική οδηγία του Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία, σημειώνει το Fox News.

Αποδίδοντας στις οργανώσεις αυτόν τον χαρακτηρισμό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ θα πρέπει να «παγώσουν» τυχόν περιουσιακά στοιχεία τους, ενώ θα απαγορευθεί η είσοδος των μελών τους στη χώρα. Επίσης, αυτός ο χαρακτηρισμός επιτρέπει στις ΗΠΑ να ασκήσουν ποινική δίωξη σε όσους βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία και προσφέρουν υλική υποστήριξη στις οργανώσεις, ή συνωμοτούν για την παροχή σχετικής βοήθειας.

«Θα εντοπίσουμε και θα διαλύσουμε αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα»

«Οι αναρχικοί, μαρξιστές και βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa διεξάγουν τρομοκρατική εκστρατεία στις ΗΠΑ και σε όλο τον Δυτικό κόσμο εδώ και δεκαετίες, με βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και ταραχές, στην υπηρεσία της ακραίας ατζέντας τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι δεσμευμένο να εντοπίσει και να διαλύσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα που συνωμοτούν προκειμένου να καταστείλουν ανελέητα τη βούληση των πολιτών και να υπονομεύσουν βίαια τα ίδια τα θεμέλια των ΗΠΑ και του δυτικού πολιτισμού», συμπλήρωσε.

Φωτογραφίες: SOOC, EUROKINISSI