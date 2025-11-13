Ανθρωποκυνηγητό στη Δάφνη για τον εντοπισμό τεσσάρων ατόμων που τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δάφνη καθώς τέσσερα άτομα τραυμάτισαν αστυνομικούς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως, οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο και όταν έφτασε εκεί η πρώτη ομάδα εντόπισε τέσσερα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι.

Τότε οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγο πιο κάτω το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο. Ο οδηγός έκανε όπισθεν εμβολίζοντας δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. και τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Ο ένας από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκε πυροβόλησε το λάστιχο του αυτοκινήτου με το υπηρεσιακό του όπλο με αποτέλεσμα οι τέσσερις δράστες να διαφύγουν πεζοί.