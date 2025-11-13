Την περασμένη εβδομάδα, Ελλάδα και Ισραήλ είχαν πραγματοποιήσει κοινή αεροπορική άσκηση στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Το Ισραηλινό και το Ελληνικό Ναυτικό πραγματοποίησαν κοινή άσκηση αυτή την εβδομάδα σε ελληνικά ύδατα.

σύμφωνα με ανάρτηση των IDF, στην κοινή άσκηση οι δύο χώρες «εξάσκησαν πολλαπλά σενάρια θαλάσσιας απειλής με μεγάλο αριθμό πλοίων και σκαφών.

Η άσκηση ενίσχυσε με επιτυχία τις επαγγελματικές και επιχειρησιακές ικανότητες και την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων» σημειώνουν σε ανάρτησή τους.

{https://twitter.com/IDF/status/1989015558050754744}

Το πολεμικό ναυτικό δεν έκανε καμία αντίστοιχη ανάρτηση για την άσκηση. Την τρίτη ωστόσο είχε ανεβάσει στον λογαριασμό του στο X τη φωτογραφία της ημέρας χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

{https://twitter.com/NavyGR/status/1988200479009239179}

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, Ελλάδα και Ισραήλ πραγματοποίησαν και κοινή αεροπορική άσκηση πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Ξανά οι IDF με ανάρτησή τους έκαναν γνωστή της είδηση γράφοντας πως «Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική άσκηση πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων εναέριου ανεφοδιασμού με δεκάδες ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

»Η άσκηση προσομοίωσε επιχειρησιακές αποστολές και ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών σε μεγάλες αποστάσεις. Η άσκηση, που αποτελεί μέρος του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και προσομοιώνει επιχειρησιακές αποστολές μεγάλης εμβέλειας».

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία πάλι δεν είχε κάνει καμία σχετική ανάρτηση.

{https://twitter.com/IDF/status/1986109135721505040}