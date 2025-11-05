Η άσκηση αποτελεί μέρος του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, που ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και προσομοιώνει επιχειρησιακές αποστολές μεγάλης εμβέλειας, αναφέρει η ανάρτηση των Ισραηλινών Δυνάμεων.

Ελλάδα και Ισραήλ πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική άσκηση πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Οι IDF με ανάρτησή τους έκανα γνωστή της είδηση γράφοντας πως «Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική άσκηση πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων εναέριου ανεφοδιασμού με δεκάδες ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

»Η άσκηση προσομοίωσε επιχειρησιακές αποστολές και ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών σε μεγάλες αποστάσεις. Η άσκηση, που αποτελεί μέρος του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία και προσομοιώνει επιχειρησιακές αποστολές μεγάλης εμβέλειας».

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία πάλι δεν έκανε καμία σχετική ανάρτηση.

{https://twitter.com/IDF/status/1986109135721505040}